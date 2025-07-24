Залужный заявил, что НАТО делает большую ошибку в подготовке к следующей войне

Страны-члены НАТО избегают переосмысления своих военных доктрин и переоборудуют свои армии более современным оружием. Впрочем, этого недостаточно, чтобы быть реально готовыми к следующей войне.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью "Левому Берегу" Валерий Залужный, передает 24 Канал.

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В чем ошибается НАТО?

По мнению украинского дипломата, страны НАТО убеждены в том, что перевооружение станет "волшебной палочкой, которая выручит их в любой момент". Впрочем, он не соглашается с этим из-за ряда дополнительных нюансов.

Новое вооружение за собой влечет новую тактику применения, новые формы и способы применения, что влечет за собой новые структуры, в которых оно применяется, и как следствие, потребность в новой доктрине применения. Как следствие – потребность в новой системе подготовки, новом финансировании. И для любой страны НАТО – это где-то лет 5,

– сказал он.

По его словам, несмотря на то, что сейчас у Альянса есть утвержденная доктрина по применению, развития, политики развития и т.д., она совсем не совпадает с теми новыми технологиями, которые сейчас наблюдают на фронте.

"Пять лет – это если сегодня они присоединятся к процессу. Но я наблюдаю, видимо, полтора года минимум, как это "сегодня" у них должно наступить, но оно еще не наступило... Между заявлениями политических лидеров и последствиями каких-то практических действий в системе обороны, к сожалению, большой провал", – добавляет он.

К слову, также он заявил, что если Украина будет требовать только прекращения огня или временное перемирие, не сформировав на будущее свою защиту, эта война с Россией может продолжаться даже до 2034 года.