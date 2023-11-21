Супруги сделали общее описание в сети. Селфи с женой главнокомандующий ВСУ опубликовал без лишних слов и сообщений.
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На фотографии Залужный вместе с женой позируют в одинаковых бордовых худи. На них также видны вышитые эмблемы Десантно-штурмовых войск ВСУ с серебряным парашютом с золотыми крыльями, золотым мечом с волнистым лезвием острием вниз. В нижней части эмблемы также заметна серая лента с девизом: "Всегда первые".
Вероятно, таким образом супруги Залужные решили поздравить украинских защитников с профессиональным праздником.
Валерий Залужный опубликовал фотографию вместе с женой Еленой
К слову, редкая общая фотография растрогала сеть. Пользователи активно оставляют комментарии и ставят лайки:
- "Самые лучшие!";
- "С Днем Десантно-штурмовых войск ВСУ!!! Здоровья и победы!";
- "Вы невероятны";
- "ДШВ не только вышивка на сердце, буквы ДШВ выгравированы на сердце! ДШВ – навсегда! С праздником, господин Главнокомандующий! С праздником, госпожа лучшая половинка нашего Главнокомандующего!";
- "Вы прекрасны".
Залужный поздравил военных с профессиональным праздником
Валерий Залужный поздравил военных с Днем Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что украинские десантники всегда первые, и это не только слова или гало, а жизненный принцип.
Украинский десант всегда на самых сложных отрезках фронта. Всегда там, где победа! Склоняю голову в почете и памяти за каждым десантником, положившим жизнь за Украину, за наше достоинство и свободу в борьбе с российскими оккупантами! Горжусь непобедимыми рыцарями Архистратига Михаила! Мужественные и мудрые, благородные и отважные – это об элите Вооруженных Сил Украины – украинском десанте!
– говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.
Также в сети Залужный опубликовал боевой гимн Десантно-штурмовых войск, выпущенный специально ко дню профессионального праздника.