Подружжя зробило спільний опис у мережі. Селфі з дружиною головнокомандувач ЗСУ опублікував без зайвих слів та дописів.

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На світлині Залужний разом з дружиною позують в однакових бордових худі. На них також видно вишиті емблеми Десантно-штурмових військ ЗСУ зі срібним парашутом з золотими крилами, золотим мечем з хвилястим лезом вістрям донизу. У нижній частині емблеми також помітно сіру стрічку з девізом: "Завжди перші".

Ймовірно, у такий спосіб подружжя Залужних вирішило привітати українських захисників з професійним святом.



Валерій Залужний опублікував світлину разом з дружиною Оленою

До слова, рідкісна спільна світлина розчулила мережу. Користувачі активно залишають коментарі та ставлять лайки:

"Найкращі!";

"З Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ!!! Здоров‘я та перемоги!";

"Ви неймовірні";

"ДШВ не тільки вишивка на серці, літери ДШВ викарбувані на серці! ДШВ – назавжди! Зі святом, пане Головнокомандувач! Зі святом, пані найкраща половинка нашого Головнокомандувача!";

"Ви прекрасні".

Залужний привітав військових з професійним святом

Валерій Залужний привітав військових з Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Він наголосив, що українські десантники – завжди перші, й це не лише слова чи гало, а життєвий принцип.

Український десант завжди на найскладніших відтинках фронту. Завжди там, де перемога! Схиляю голову у пошані й пам'яті за кожним десантником, який поклав життя за Україну, за нашу гідність і свободу у боротьбі з російськими окупантами! Пишаюся непереможними лицарями Архістратига Михаїла! Мужні й мудрі, шляхетні та відважні – це про еліту Збройних Сил України – український десант!

– мовиться у дописі головнокомандувача ЗСУ.

Також у мережі Залужний опублікував бойовий гімн Десантно-штурмових військ, який випустили спеціально до дня професійного свята.