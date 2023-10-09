Экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли от профессионального тогда перешел к личному. Он спросил у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, где будут находиться его родные, пока он будет руководить войском в случае большого нападения России.

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Залужный проявил верность в несокрушимость

На этот вопрос Валерий Залужный отметил, что его жена Елена вместе с детьми останутся в Киеве. По словам главкома, одна из его двух дочерей, у которой медицинское образование, должна была лечить раненых, другая будет служить в армии.

Мы будем драться и умрем в Киеве, если будет нужно,

– подчеркнул тогда Залужный.

Тогда Марка Милли поразила ответ Залужного. Ведь он – представитель украинского народа, и он полностью привержен защите своего государства.

Впервые лично они встретились на польско-украинской границе в начале 2023 года. В течение нескольких часов рассматривались карты с обозначением поля боя. Также обсуждали планы контрнаступления ВСУ.

Встреча была профессиональной и продуктивной. В то же время, Залужный через несколько месяцев пожалел, что она была формальной.

Теперь я понимаю, что его здесь не будет в ближайшее время. Этот человек заслуживал того, чтобы я сделал что-то иначе. Мы могли встретиться как хорошие друзья. После официальной части мы могли просто нормально поговорить,

– добавил главком ВСУ.

Валерий Залужный выразил надежду, что со временем состоится более неформальная встреча с Марком Милли. Сам же генерал убежден, что его уход не нарушит партнерство между военными из США и Украины.

Главком добавил, что Милли пригласил его в гости после окончания войны. Кроме того, он предложил свою помощь в получении почетной степени в Военной академии США. Сам Залужный пообещал, что Генштаб установит бюст генерала на своей территории в благодарность.