Ексголова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі від професійного тоді перейшов до особистого. Він спитав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, де перебуватимуть його рідні, поки він керуватиме військом у разі великого нападу Росії.

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Залужний проявив вірність у незламність

На це питання Валерій Залужний зазначив, що його дружина Олена разом із дітьми залишаться у Києві. За словами головкома, одна з його двох доньок, у котрої медична освіта, мала лікувати поранених, інша служитиме у війську.

Ми будемо битися і помремо в Києві, якщо буде потрібно,

– наголосив тоді Залужний.

Тоді Марка Міллі вразила відповідь Залужного. Адже він – представник українського народу, і він повністю відданий захисту своєї держави.

Уперше особисто вони зустрілися на польсько-українському кордоні на початку 2023 року. Впродовж кількох годин розглядали карти з позначенням поля бою. Також обговорювали плани контрнаступу ЗСУ.

Зустріч була професійною та продуктивною. Водночас Залужний через кілька місяців пошкодував, що вона була формальною.

Тепер я розумію, що його тут не буде найближчим часом. Цей чоловік заслуговував на те, щоб я зробив щось інакше. Ми могли зустрітися, як хороші друзі. Після офіційної частини ми могли просто нормально поговорити,

– додав головком ЗСУ.

Валерій Залужний висловив сподівання, що згодом відбудеться більш неформальна зустріч з Марком Міллі. Сам же генерал переконаний, що його відхід не порушить партнерства між військовими зі США й України.

Головком додав, що Міллі запросив його у гості після завершення війни. Крім того, запропонував свою допомогу у здобутті почесного ступеня у Військовій академії США. Сам Залужний пообіцяв, що Генштаб встановить погруддя генерала на своїй території на знак подяки.