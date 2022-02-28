Залужный подтвердил, что по Житомиру ударили "Искандером"

Главнокомандующий ВСУ подтвердил, что Россия обстреляла Житомир из ракетного комплекса "Искандер". Ранее сообщалось, что оружие выпускали с территории Беларуси.

Информацию об обстреле мирного города ракетами подтвердил Валерий Залужный. Он подчеркнул, что враг превосходит сам себя в цинизме и подлости.

К теме Бердянск оккупировали российские военные

В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер”. При этом удар наносили по мирному Житомиру,

– рассказал Залужный.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, из "Искандера" оккупанты обстреляли аэропорт в Житомире.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.