Залужный подтвердил, что по Житомиру ударили "Искандером"
28 февраля 2022 , 08:52Читати новину українською
Источник:фейсбук главнокомандующего ВСУ
Главнокомандующий ВСУ подтвердил, что Россия обстреляла Житомир из ракетного комплекса "Искандер". Ранее сообщалось, что оружие выпускали с территории Беларуси.
Информацию об обстреле мирного города ракетами подтвердил Валерий Залужный. Он подчеркнул, что враг превосходит сам себя в цинизме и подлости.
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В боевых целях были применены оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер”. При этом удар наносили по мирному Житомиру,
– рассказал Залужный.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, из "Искандера" оккупанты обстреляли аэропорт в Житомире.
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