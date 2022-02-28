Інформацію про обстріл мирного міста ракетами підтвердив Валерій Залужний. Він наголосив, що ворог перевершує сам себе у цинізмі та підлості.

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В бойових цілях були застосовані оперативно-тактичні ракетні комплекси “Іскандер”. При цьому удар завдавали по мирному Житомиру,

– розповів Залужний.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, з "Іскандера" окупанти обстріляли аеропорт в Житомирі.

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