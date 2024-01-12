Главнокомандующий ВСУ выложил в телеграме видео. На нем можно увидеть, как наши военные работают на HIMARS, чтобы наносить врагу жару.

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В ВСУ считанные минуты

Как отметил Валерий Залужный, реактивный артиллерийский комплекс эффективно уничтожает как технику, так и живую силу врага по всей линии фронта. Он добавил, что экипажи находятся в постоянном ожидании. Ведь как только появится цель врага, то есть только считанные минуты на погрузку и выезд на огневую позицию.

Мы работаем круглосуточно, не оставляем оккупантам ни одного шанса. Конечно, хочется доставать еще более глубокие цели в тылу врага, чтобы навсегда выгнать их из родной земли,

– говорят военнослужащие экипажа.

Залужный показал эффектную работу HIMARS: смотрите видео

Потери врага растут

Обратим внимание на статистику, которой с утра 12 января поделились в Генштабе ВСУ. Известно, что за минувшие сутки удалось ликвидировать 840 российских захватчиков. А с самого начала полномасштабного вторжения на тот свет отправили 368 460 бойцов так называемой "второй армии мира".

Также в металлолом превратили 11 254 боевых бронированных машин, 8710 артиллерийских систем, 957 РСЗО, 642 средства ПВО, 329 самолетов и 324 вертолета.

Кроме того, захватчики не досчитаются 6836 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1806 крылатых ракет, 23 судов, 1 подлодки, 11 612 единиц автомобильной техники и 1339 единиц специальной техники.

А наращивать цифру потерь удастся благодаря военной помощи от Великобритании. Премьер Риши Сунак 12 января прибыл в Украину и объявил самый большой единственный пакет помощи с самого начала полномасштабного вторжения.

Входящий в пакет помощи

Великобритания анонсирует крупнейший единственный пакет помощи с начала войны – это пакет на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов,

– сказал Риши Сунак.

Он заметил, что в пакет помощи входит:

дополнительное оборудование к ПВО;

дополнительное противотанковое оружие;

дополнительные ракеты дальнего радиуса действия;

тысячи снарядов;

проведение учений "для еще тысяч украинских военных".

Также Украина и Великобритания договорились о дронах. Так, Киев получит 200 миллионов фунтов, чтобы мы смогли построить тысячи БПЛА.