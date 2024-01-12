Головнокомандувач ЗСУ виклав у своєму телеграмі відео. На ньому можна побачити, як наші військові працюють на HIMARS, щоб завдавати ворогові жару.

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У ЗСУ лічені хвилини

Як зауважив Валерій Залужний, реактивний артилерійський комплекс ефективно знищує як техніку, так і живу силу ворога вздовж усієї лінії фронту. Він додав, що екіпажі перебувають у постійному очікуванні. Адже щойно з'явиться ціль ворога, то є лише лічені хвилини на завантаження та виїзд на вогневу позицію.

Ми працюємо цілодобово, не залишаємо окупантам жодного шансу. Звичайно, хочеться діставати ще глибші цілі у тилу ворога, аби назавжди вигнати їх із рідної землі,

– говорять військовослужбовці екіпажу.

Залужний показав ефектну роботу HIMARS: дивіться відео

Втрати ворога ростуть

Звернімо увагу на статистику, якою зранку 12 січня поділилися у Генштабі ЗСУ. Відомо, що за минулу добу вдалося ліквідувати 840 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення на той світ відправили 368 460 бійців так званої "другої армії світу".

Також на брухт перетворили 11 254 бойових броньованих машин, 8710 артилерійських систем, 957 РСЗВ, 642 засоби ППО, 329 літаків і 324 гелікоптери.

Крім того, загарбники не дорахуються 6836 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1806 крилатих ракет, 23 суден, 1 підводного човна, 11 612 одиниць автомобільної техніки та 1339 одиниць спеціальної техніки.

А нарощувати цифру втрат вдасться також завдяки військовій допомозі від Великої Британії. Прем'єр Ріші Сунак 12 січня прибув до України та оголосив найбільший єдиний пакет допомоги від початку повномасштабного вторгнення.

Що входить до пакета допомоги

Велика Британія анонсує найбільший єдиний пакет допомоги від початку війни – це пакет на 2,5 мільярда фунтів стерлінгів,

– сказав Ріші Сунак.

Він зауважив, що до пакета допомоги входить:

додаткове обладнання до ППО;

додаткова протитанкова зброя;

додаткові ракети дальнього радіуса дії;

тисячі снарядів;

проведення навчань "для ще тисяч українських військових".

Також Україна та Велика Британія домовилися про дрони. Так, Київ отримає 200 мільйонів фунтів, щоб ми змогли збудувати тисячі БпЛА.