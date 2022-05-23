Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный попал в список самых влиятельных людей за версию TIME. Текст для издания написал его американский коллега – глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

По его словам, из пепла Второй мировой войны страны объединились с целью предотвратить очередную глобальную войну.

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2022 года: текст о Зеленском написал Байден

Генерал Марк Милли акцентировал, что ранее был создан специальный набор международных правил и норм, который приносил пользу всем нациям и поддерживал мир. Поэтому последние 77 лет не было сравнимого глобального конфликта.

"Однако неспровоцированное, аморальное и неэтичное вторжение России в Украину поставило эти правила под сильный стресс", – заявил Марк Милли.

В разгар этого хаоса Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный оказался тем военным разумом, который очень необходим его стране,

– сообщил Марк Милли.

Он добавил, что руководство Валерия Залужного позволило украинским защитникам быстро адаптироваться на поле боя против россиян.

"Потенциал войны между великими государствами растет, но украинцы, защищающие свою Родину от значительной российской агрессии, – невероятные. Генерал Залужный стоит за этими усилиями и несет огромное бремя руководства в бою. Его работа запомнится в истории", – подытожил Милли.

Последние новости о Валерии Залужном

Каждый день на поле боя свои жизни отдают молодые ребята, которые борются за свободу Украины для каждого ее гражданина. К сожалению, на войне не бывает без жертв. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео в память парня.

Главнокомандующий ВСУ 19 мая принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате Украины. Залужный рассказал партнерам, что украинцы платят очень высокую цену за свободу и европейский выбор, а Европа переживает самый большой кризис безопасности со времен Второй мировой войны.

Главнокомандующий ВСУ обнародовал в соцсети мощное видео. В нем проводят параллели между событиями второй мировой войны и войны России с Украиной.

Может быть интересно – Залужный показал, как ВСУ готовятся работать с гаубицами М777: смотрите видео