Борьба за свободу и будущее продолжается, – Залужный поздравил украинцев с Новым годом

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины поздравил украинцев с наступающим Новым годом. В то же время он сказал, что год не будет простым.

Валерий Залужный в своем поздравлении сказал, что уходит еще один сверхсложный год нашей борьбы за свою землю и свободу. Он подчеркнул, что это был год, когда Украина выстояла благодаря украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам.

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Борьба продолжается

В первую очередь, он поблагодарил наших военных за стойкость и преданность защите Украины. Он также сказал, что склоняет голову перед каждым из павших воинов.

2024 год не будет лёгким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается,

– сказал Залужный.

Он выразил уверенность, что мы шаг за шагом продолжим приближать нашу победу.

Он поздравил с Новым годом всех, кто присоединяется к защите Украины.

Залужный остро отреагировал на статьи западных СМИ