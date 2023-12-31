Борьба за свободу и будущее продолжается, – Залужный поздравил украинцев с Новым годом
Источник:Главнокомандующий ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины поздравил украинцев с наступающим Новым годом. В то же время он сказал, что год не будет простым.
Валерий Залужный в своем поздравлении сказал, что уходит еще один сверхсложный год нашей борьбы за свою землю и свободу. Он подчеркнул, что это был год, когда Украина выстояла благодаря украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам.
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Борьба продолжается
В первую очередь, он поблагодарил наших военных за стойкость и преданность защите Украины. Он также сказал, что склоняет голову перед каждым из павших воинов.
2024 год не будет лёгким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается,
– сказал Залужный.
Он выразил уверенность, что мы шаг за шагом продолжим приближать нашу победу.
Он поздравил с Новым годом всех, кто присоединяется к защите Украины.
Залужный остро отреагировал на статьи западных СМИ
- Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, во время которого ответил на волнующие общество вопросы. Также Главнокомандующий ВСУ прокомментировал материалы, публикуемые западными медиа. Во время брифинга Залужный отметил, что очень мало экспертов, с которыми он может согласиться.
- Главнокомандующий ВСУ отметил, что некоторые медиа совершенно не понимают, что здесь происходит. Украинская реальность – вне их восприятия. Также Валерий Залужный на брифинге назвал свою главную ошибку в войне с российскими оккупантами. Она заключалась в том, что он считал, что большое количество потерь заставит Россию отступить.