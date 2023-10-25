Об этом Валерий Залужный рассказал в телеграме. Он также озвучил, о чем общался с начальником Генштаба Сергеем Шапталой и командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком.
Тем временем В США подтвердили: украинские пилоты начали тренировку на F-16 в Аризоне
Что обсуждала военная верхушка
По словам Залужного, обсуждались ключевые вопросы. Они касаются усиления противовоздушной обороны, применения авиационного вооружения и прикрытия объектов критической инфраструктуры в осенне-зимний период.
Благодарю наших пилотов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск, РЭБ, связи и логистики, разведки Воздушных Сил, которые ежедневно обеспечивают результат! С каждым днем наши крылья и щит крепнут, с каждым днем мы ближе к нашей цели! Вместе – к Победе!
– подчеркнул Залужный.
Обратите внимание, что накануне Валерий Залужный выложил ролик, на котором можно было увидеть его посещение Авдеевского направления. Интересно, что после этого оккупанты понесли безумные потери за сутки. Совпадение – не думаем!
Залужный встретился с Олещуком: смотрите видео
Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет освежить себе в памяти данные статистики. Учитывая, что с каждым днем мы приближаемся к сумасшедшей цифре.
Скоро будет 300 тысяч уничтоженных врагов
- За минувшие сутки наши военные отправили на тот свет 800 русских захватчиков. Если говорить об общих потерях в живой силе с начала полномасштабного вторжения, то речь идет о 296 310 бойцах так называемой "второй армии мира".
- Кроме того, за более чем полтора года великой войны в металлолом превратили 5112 танков, 9697 боевых бронированных машин, 7125 артиллерийских систем, 833 РСЗО, а также 554 средства ПВО.
- А еще оккупанты не досчитаются 320 самолетов, 324 вертолетов, 5372 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 538 крылатых ракет, 20 судов, 1 подлодки, 9 474 автомобилей и автоцистерн, а также 1 007 единиц специальной техники.