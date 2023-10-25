Об этом Валерий Залужный рассказал в телеграме. Он также озвучил, о чем общался с начальником Генштаба Сергеем Шапталой и командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком.

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Что обсуждала военная верхушка

По словам Залужного, обсуждались ключевые вопросы. Они касаются усиления противовоздушной обороны, применения авиационного вооружения и прикрытия объектов критической инфраструктуры в осенне-зимний период.

Благодарю наших пилотов, зенитчиков, специалистов радиотехнических войск, РЭБ, связи и логистики, разведки Воздушных Сил, которые ежедневно обеспечивают результат! С каждым днем наши крылья и щит крепнут, с каждым днем мы ближе к нашей цели! Вместе – к Победе!

– подчеркнул Залужный.

Обратите внимание, что накануне Валерий Залужный выложил ролик, на котором можно было увидеть его посещение Авдеевского направления. Интересно, что после этого оккупанты понесли безумные потери за сутки. Совпадение – не думаем!

Залужный встретился с Олещуком: смотрите видео

Поскольку мы заговорили о потерях врага, то нелишне будет освежить себе в памяти данные статистики. Учитывая, что с каждым днем мы приближаемся к сумасшедшей цифре.

Скоро будет 300 тысяч уничтоженных врагов