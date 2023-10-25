Про це Валерій Залужний розповів у своєму телеграмі. Він також озвучив, про що спілкувався з начальником Генштабу Сергієм Шапталою та командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком.

Тим часом У США підтвердили: українські пілоти почали тренування на F-16 в Аризоні

Що обговорювала військова верхівка

За словами Залужного, обговорювалися ключові питання. Вони стосуються посилення протиповітряної оборони, застосування авіаційного озброєння та прикриття об'єктів критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період.

Дякую нашим пілотам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ, РЕБ, зв'язку та логістики, розвідці Повітряних Сил, які щодня забезпечують результат! Із кожним днем наші крила та щит міцніють, із кожним днем – ми ближче до нашої мети! Разом – до Перемоги!

– наголосив Залужний.

Звернімо увагу, що напередодні Валерій Залужний виклав ролик, на якому можна було побачити його відвідини Авдіївського напрямку. Цікаво, що після цього окупанти зазнали шалені втрати за добу. Збіг – не думаємо!

Залужний зустрівся з Олещуком: дивіться відео

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде освіжити собі у пам'яті дані статистики. Ураховуючи, що з кожним днем ми наближаємося до шаленої цифри.

Скоро буде 300 тисяч знищених ворогів