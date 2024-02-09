О награждении экс-главкома говорится в соответствующем указе на сайте главы государства.

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Залужный напомнил, кто является настоящими героями

Генерал отреагировал на присвоение ему звания Героя Украины. На своей странице в телеграме он заверил, что получить эту награду для него – большая честь.

Он заявил, что чувствует честь и ответственность перед каждым защитником и защитницей Украины, несмотря на то, что сейчас не занимает должностей.

Это Ваша награда, потому что именно вы – настоящие Герои!,

– обратился к воинам Залужный.

Кроме того, он заверил, что с "преданностью и благодарностью" служил и будет служить украинцам.

Напомним, что в указе президента говорится, что Залужному присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда за "выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

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