Залужный просит Зеленского подписать закон об усилении ответственности для военных

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к Президенту с просьбой подписать громкий закон об усилении ответственности для военных, самовольно покинувших позиции или отказавшихся от выполнения приказов.

Главнокомандующий записал соответствующее видеообращение, где заметил, что вынужден поднять достаточно сложную тему.

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Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу Президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов,

– объяснил Залужный.

Війна вимагає швидких рішень

За словами головнокомандувача, вирішити подібну проблему можна було більш м'яким шляхом, але у мирний час. А під час війни потрібні "швидкі дієві рішення".

Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо,

– зауважив Залужний.

Более того, главнокомандующий считает, что это и ключевое: "обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них".

"Часто потерянные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть", – добавил Валерий Залужный.

Также главнокомандующий отметил, что сейчас есть вероятность усиления безнаказанности командиров. "Ведь командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие".

Главное о законопроекте по усилению ответственности военных

Законопроект 8271 был проголосован в Верховной Раде 13 декабря и направлен на подпись президенту. Его поддержали все политические силы, кроме "Голоса".

Документ предлагает предоставить полномочия Военной службе правопорядка в ВСУ осуществлять досмотр уполномоченными должностными лицами военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения с использованием технических средств и тестов.

Движение ЧЕСТНО сообщает, что законопроект существенно ограничивает право украинских военных на судебную защиту.

Украинцы зарегистрировали петицию, где просят Зеленского ветировать законопроект. Менее чем через сутки петиция набрала необходимое количество голосов.