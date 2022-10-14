По данным Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, разговор состоялся 14 октября. Они также говорили о стратегической инициативе на стороне Украины.

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Залужный говорил с генералом Каволи

Валерий Залужный пояснил, что во время разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи обсудили:

оперативную ситуацию;

планы дальнейших действий сил обороны Украины;

имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста России и Беларуси.

Поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами, остаются нашими приоритетами,

– заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также заверил, что стратегическая инициатива – в наших руках, поэтому главное не останавливаться.

Залужный говорил с Марком Милли

Вечером 13 октября Главнокомандующий ВСУ провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте и вопросы повышения огневых возможностей нашей армии.

Относительно ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Также важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Марк Милли также передал поздравление всем украинским военным с Днем защитников и защитниц Украины.

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