По данным Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, разговор состоялся 14 октября. Они также говорили о стратегической инициативе на стороне Украины.
Читайте также: Мы выдержали мощный удар и теперь возвращаем свое, – Залужный поблагодарил украинских защитников
Залужный говорил с генералом Каволи
Валерий Залужный пояснил, что во время разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи обсудили:
- оперативную ситуацию;
- планы дальнейших действий сил обороны Украины;
- имеющиеся и потенциальные угрозы со стороны государства-террориста России и Беларуси.
Поддержка диалога и высокого уровня военного сотрудничества со странами-партнерами, равно как и обретение взаимосовместимости с их вооруженными силами, остаются нашими приоритетами,
– заявил Залужный.
Главнокомандующий ВСУ также заверил, что стратегическая инициатива – в наших руках, поэтому главное не останавливаться.
Залужный говорил с Марком Милли
Вечером 13 октября Главнокомандующий ВСУ провел телефонный разговор с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте и вопросы повышения огневых возможностей нашей армии.
Относительно ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Также важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны,
– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.
Марк Милли также передал поздравление всем украинским военным с Днем защитников и защитниц Украины.
Смотрите также - ВСУ уже зачистили котел в Херсонской области: видео