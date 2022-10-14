За даними Головнокомандувача Збройних сил України, розмова відбулась 14 жовтня. Вони також говорили про стратегічну ініціативу, яка на боці України.

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Залужний говорив з генералом Каволі

Валерій Залужний пояснив, що під час розмови з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних Сил США в Європі генералом Крістофером Каволі обговорили:

оперативну ситуацію;

плани подальших дій Сил оборони України;

наявні та потенційні загрози з боку держави-терориста Росії та Білорусі.

Підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами, так само як і набуття взаємосумісності з їхніми збройними силами, залишаються нашими пріоритетами,

– заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також запевнив, що стратегічна ініціатива – у наших руках, тож головне не зупинятися.

Залужний говорив з Марком Міллі

Ввечері 13 жовтня Головнокомандувач ЗСУ провів телефонну розмову з Головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Вони обговорили ситуацію на фронті та питання підвищення вогневих спроможностей нашої армії.

Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним. Також важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони,

– наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Марк Міллі також переказав вітання всім українським військовим з Днем захисників і захисниць України.

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