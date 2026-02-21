Преждевременный политический старт, – эксперт об откровениях Залужного в медиа

Интервью Валерия Залужного для AP вызвало критику из-за попыток переложить ответственность за неудачи контрнаступления 2023 года на других, хотя он нес солидарную ответственность вместе с Зеленским.

Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов объяснил 24 Каналу, что история с обысками в офисе Залужного выглядит сюрреалистично, а само интервью является преждевременным политическим шагом.

Вредит ли интервью Залужного Украине и переговорному процессу?

"Меня разочаровывает не то, что Залужный что-то рассказывает, а то, как это выглядит. Он был Главнокомандующим ВСУ, Зеленский – Верховным главнокомандующим, и они несли солидарную ответственность за контрнаступление. Поэтому попытка переложить вину на другого, мол, я хотел иначе, но мне не позволили – выглядит инфантильно", – сказал Богданов.

Взаимное недоверие между различными звеньями командования было бы понятным в начале войны в марте 2022 года, но не в сентябре того же года – когда как раз продолжались успешные Харьковская и Херсонская операции.

Обыск произошел именно тогда, когда на фронте происходило много положительного – и на этом фоне такая история выглядит крайне странно, даже учитывая специфическую политику Андрея Ермака. Выглядит, что у Залужного уже начались выборы – с чем я его поздравляю. Зеленский тоже, возможно, уже стартовал – узнаем по его реакции. Но учитывая, что выборов в ближайшее время не будет, такой заблаговременный старт может сыграть против политических перспектив Залужного,

– объяснил Богданов.

Интервью Залужного не нанесет реального вреда ни Украине, ни переговорному процессу – администрация Трампа не ориентируется на события времен Джо Байдена, а Зеленский вряд ли захочет сводить счеты с Залужным публично.

"Люди с памятью прекрасно понимают, что решение о контрнаступлении не мог принимать один человек, а главнокомандующий, который непосредственно руководил войсками, точно был причастен к этому. Попытка переосмыслить события 2022 – 2024 годов в негативной коннотации – это слабый маневр и мелочная политика, которая абсолютно не соответствует моменту, когда страна ведет тяжелые переговоры и переживает тяжелую зиму", – подчеркнул Богданов.

Обратите внимание! Журналист и политолог Сергей Ягодзинский отмечает, что интервью следует рассматривать в политическом контексте. Он считает, что риторика Залужного выглядит как попытка подчеркнуть собственную роль в войне и отойти от решений власти. В то же время политолог добавляет, что такие оценки имели бы гораздо больший резонанс, если бы были высказаны во время его руководства Вооруженными силами Украины.

Что еще известно об интервью Залужного?