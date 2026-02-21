Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що історія з обшуками в офісі Залужного виглядає сюрреалістично, а саме інтерв'ю є передчасним політичним кроком.

Чи шкодить інтерв’ю Залужного Україні та переговорному процесу?

"Мене розчаровує не те, що Залужний щось розповідає, а те, як це виглядає. Він був Головнокомандувачем ЗСУ, Зеленський – Верховним головнокомандувачем, і вони несли солідарну відповідальність за контрнаступ. Тому спроба перекласти провину на іншого, мовляв, я хотів інакше, але мені не дозволили – виглядає інфантильно", – сказав Богданов.

Взаємна недовіра між різними ланками командування була б зрозумілою на початку війни в березні 2022 року, але не у вересні того ж року – коли якраз тривали успішні Харківська та Херсонська операції.

Обшук стався саме тоді, коли на фронті відбувалося багато позитивного – і на цьому тлі така історія виглядає вкрай дивно, навіть з огляду на специфічну політику Андрія Єрмака. Виглядає, що у Залужного вже почалися вибори – з чим я його вітаю. Зеленський теж, можливо, вже стартував – дізнаємося з його реакції. Але враховуючи, що виборів найближчим часом не буде, такий завчасний старт може зіграти проти політичних перспектив Залужного,

– пояснив Богданов.

Інтерв'ю Залужного не завдасть реальної шкоди ні Україні, ні переговорному процесу – адміністрація Трампа не орієнтується на події часів Джо Байдена, а Зеленський навряд чи захоче зводити рахунки із Залужним публічно.

"Люди з пам'яттю чудово розуміють, що рішення про контрнаступ не могла ухвалювати одна людина, а головнокомандувач, який безпосередньо керував військами, точно був причетний до цього. Спроба переосмислити події 2022 – 2024 років у негативній конотації – це слабкий маневр і дріб'язкова політика, яка абсолютно не відповідає моменту, коли країна веде важкі переговори та переживає важку зиму", – наголосив Богданов.

Зверніть увагу! Журналіст і політолог Сергій Ягодзінський зазначає, що інтерв’ю слід розглядати в політичному контексті. Він вважає, що риторика Залужного виглядає як спроба підкреслити власну роль у війні та відійти від рішень влади. Водночас політолог додає, що такі оцінки мали б набагато більший резонанс, якби були висловлені під час його керівництва Збройними силами України.

