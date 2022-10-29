Несмотря на увеличение войск, у россиян нет успеха, - Залужный обсудил с Милли события на фронте

Валерий Залужный 28 октября провел разговор с Марком Милли – главой Объединенного комитета начальников штабов США. Главнокомандующий ВСУ рассказал о ситуации на фронте.

Залужный отметил, что во время каждого разговора благодарит Милли, Джо Байдена и весь американский народ за поддержку в борьбе с российскими оккупантами. Кроме того, Главнокомандующий ВСУ проинформировал, что оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом.

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Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и, соответственно, атак за счет, в частности, мобилизованных, противник успеха не имеет,

– заявил Залужный.

Он также сообщил, что Силы обороны Украины сосредоточены на следующих ключевых задачах:

освобождение оккупированных территорий;

не допущение того, чтобы врагу удалось захватить новые участки;

обеспечение прикрытия объектов критической инфраструктуры Украины средствами противовоздушной и противоракетной обороны;

формирование и подготовка резервов для проведения будущих боевых действий.

Пентагон объявил о помощи для Украины

Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Пентагон 28 октября объявил о новом пакете помощи. На этот раз говорится о 275 миллионах долларов.

Украина получит еще 2,7 миллиона снарядов и 125 бронированных машин Humvee. В Офисе Президента поблагодарили за помощь и подчеркнули, что Россия боится современного оружия в руках украинских воинов.

Владимир Зеленский во время вечернего обращения также поблагодарил США за помощь. Украинский лидер подчеркнул, что это очень нужно для защитников Украины. Президент добавил, что "это не только то, что помогает нам продвигаться на поле боя, но и то, что позволяет гарантировать людям фундаментальное право на жизнь".

Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 28 октября: смотрите видео