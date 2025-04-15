Погибнуть за Украину мало: Залужный сделал заявление о войне

Залужный выступил на открытии нового образовательного пространства Украинской Школы Управления. Он сделал ряд заявлений о войне в Украине.

Он объяснил, почему умереть за Украину – это не достаточно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Валерия Залужного.

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Залужный высказался о российско-украинской войне

Как отметил Залужный, три года назад украинцы должны были сделать выбор: бороться или исчезнуть если не навсегда, то надолго. Украинская нация показала миру, что является "нацией героев", в частности Украина "изменила природу современной войны".

По мнению Залужного, Украина сейчас имеет самую современную армию с соответствующим боевым опытом.

Вследствие того, что Украина отбросила армию крупнейшей страны в мире, она стала полноценным участником мировой геополитики.

Мы воюем с верой в нашу победу. Почему нам нужна победа? Потому что мы еще, к сожалению, не получили самого главного – свободы. Мы только заплатили за эту свободу сверхбольшую цену,

– отметил он.

Теперь перед Украиной также есть выбор: остаться нацией героев или стыд перед погибшими и нашими детьми.

Украина, по мнению Залужного, должна склонять геополитическую ситуацию в свою пользу, минимизировать зависимость от других государств.

Украинец, по словам Залужного, в условиях войны должен сделать 2 важных решения:

Не испугаться умереть. Быть готовым убить.

Умереть за Украину – этого мало,

– говорит Залужный.

Именно поэтому первое решение без второго не имеет смысла.

Россия воюет с украинской культурой и идентичностью, которая и дает нации мотивацию защищать свою Родину.