Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала встретились с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия". Среди них был и Александр Тарнавский.

Читайте также Враг – сильный и умный: Залужный назвал единственный способ победить Россию

Что сказал Залужный

Главнокомандующий ВСУ сообщил о проведении совместной с Шапталой работы. Они обсудили и согласовали с командующими и командирами ОСГВ "Таврия" последовательность шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности российских оккупантов и всех возможных угроз.

Несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия по освобождению украинской территории,

– сказал Залужный.

Он также поблагодарил всех украинских защитников.

Генштаб поделился видео, на котором можно увидеть, как Залужный и Шаптала общаются с представителями ОСГВ "Таврия". Судя по кадрам, встреча была снята около 12 часов дня 18 сентября.

На записи также показаны последствия российской агрессии в Ореховском районе Запорожской области. Еще на видео можно увидеть, как Залужный и Шаптала подписывают бойцам украинский флаг.

Встреча Залужного и Шапталы с ОСГВ "Таврия": смотрите видео Генштаба ВСУ



Что сказал Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский прокомментировал в своих соцсетях встречу с Залужным и Шапталой.

Вместе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, начальником Генерального штаба и командирами бригад ОСГВ "Таврия" спланировали дальнейшие шаги на Таврическом направлении

– написал он.

Бригадный генерал добавил, что Силы обороны идут вперед.

Другие встречи Главнокомандующего ВСУ