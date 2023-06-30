Leopard на фронте – просто мишень, нам нужны снаряды и F-16, – Залужный

Запад никогда не начал бы наступление без преимущества в воздухе, а Украина до сих пор не получила современных истребителей. Воевать без самолетов – это как идти против оружия с луками и стрелами.

Считает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, для успешного продвижения на фронте Украине нужно больше всех видов оружия, гораздо больше снарядов и однозначно истребителей F-16, чтобы иметь преимущество в воздухе.

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"Украина, переходя к наступательным операциям, должна следовать какой доктрине? НАТО (когда должно быть преимущество в воздухе)? России? Ваше ли это дело? У вас своя доктрина. У вас есть танки, у вас есть пушки, у вас есть боевые машины. Вы можете это сделать", – отметил Залужный

Достаточно трети самолетов, патрулирующих границы с Украиной

На командном пункте у Залужного экран, который показывает все, что находится в воздухе – это и авиация стран НАТО на Западной границе Украины, и украинские самолеты в небе над Украиной, и российские самолеты на Восточных границах.

Количество патрулирующих самолетов возле наших границ вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда?

– спросил Залужный.

Главнокомандующий добавил, что не имеет в виду, что Воздушные Силы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мол, нам не нужно 120 самолетов. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны.

"Враг использует авиацию другого поколения. Это если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все бы сказали: "Вы сошли с ума?", – заметил Залужный.

Почему так нужны самолеты

Но объяснил, что истребители нужны, в частности для того, чтобы разорвать сухопутный коридор между материковой Россией и временно оккупированным Крымом, созданный оккупантами на Юге Украины. Разрыв этой связи нанес бы значительный удар по способности России пополнять свои войска.

Накануне контрнаступления Украина впервые получила западные боевые танки, в том числе немецкие Leopard и боевые машины пехоты. Однако признал, что некоторые из них уже уничтожены.

Мы получили Leopard не для того, чтобы на них ездили на парадах или фотографировались политики или знаменитости. Они пришли сюда на войну. А Leopard на поле боя – это не Leopard, а мишень,

– отметил Залужный.

Именно поэтому, по его словам, Украина нуждается в авиации и большем количестве снарядов.

К слову, главнокомандующий заявил, что его раздражает, когда говорят, что долгожданное контрнаступление Украины на Востоке и Юге страны началось медленнее, чем ожидалось.

Важно ! Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и имеют успех. На последнем – продвинулись на 1 300 метров.