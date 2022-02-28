Неизвестные сломали твиттер журналистки и выдают себя за Зеленского: помогите их остановить
Неизвестные сломали твиттер-аккаунт австралийской журналистки и выдают себя за Президента Украины Владимира Зеленского. Они собирают якобы "пожертвования" в криптовалюте.
Этот аккаунт телезвезды Мелиссы Дойл переименовали с использованием символов, похожих на настоящие буквы. Поэтому теперь он называется – Володимир Зеленсьkٟий. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сломанный твиттер.
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Создали фейковый фонд
Мы призываем вас не доверять страницам должностных лиц, если в их подписи использована подозрительная символика.
Молимся о всех, кто сейчас в Украине! Пожертвуйте криптовалюту в поддержку украинца! Давайте остановим войну. Да будет МИР. Пожертвуйте здесь: .//.www.help****.org,
– написали мошенники.
Публикация сломанного твиттера журналистки / Скриншот 24 канала
Преступников можно остановить
Чтобы злоумышленники не могли и дальше наживаться на войне Украины с кремлевскими захватчиками, нужно совершить только несколько действий:
- перейдите по этой ссылке;
- нажмите на изображение трех точек около кнопки "Читать";
- отправьте жалобу с пометкой "профиль сломан".
Кнопка жалобы в соцсети / Скриншот 24 канала
Будьте особенно бдительны даже в соцсетях. Сейчас это крайне необходимо для того, чтобы одолеть врага.
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