Заменили украинские каналы на российские: донецкие чиновники получили подозрения

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении трем инженерам. Их обвиняют в том, что они заменяли украинские теле- и радиоканалы на российские.

По данным следствия, происходило это периодически в течение 2014 – 2016 годов.

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Как установили правоохранители, мужчины действовали в сговоре с оккупантами. Они прекратили работу более 30 украинских теле- и радиоканалов, заменив их на российские.

Своими противоправными действиями подозреваемые способствовали формированию у населения мнения о якобы не легитимности украинской власти и законности оккупационного режима,

– сообщили в пресс-службе.

Своим поступком подозреваемые в возрасте 37, 49 и 60 лет способствовали деятельности оккупанта и распространяли запрещенные российские и оккупационные каналы теле- и радиовещания.

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Всем троим злоумышленникам заочно сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает:

лишение свободы на срок от 8 до 15 лет,

с конфискацией имущества или без таковой.

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