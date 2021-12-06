Заменили украинские каналы на российские: донецкие чиновники получили подозрения
Источник:Донецкая областная прокуратура
Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении трем инженерам. Их обвиняют в том, что они заменяли украинские теле- и радиоканалы на российские.
По данным следствия, происходило это периодически в течение 2014 – 2016 годов.
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Как установили правоохранители, мужчины действовали в сговоре с оккупантами. Они прекратили работу более 30 украинских теле- и радиоканалов, заменив их на российские.
Своими противоправными действиями подозреваемые способствовали формированию у населения мнения о якобы не легитимности украинской власти и законности оккупационного режима,
– сообщили в пресс-службе.
Своим поступком подозреваемые в возрасте 37, 49 и 60 лет способствовали деятельности оккупанта и распространяли запрещенные российские и оккупационные каналы теле- и радиовещания.
Какое наказание светит чиновникам
Всем троим злоумышленникам заочно сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает:
- лишение свободы на срок от 8 до 15 лет,
- с конфискацией имущества или без таковой.
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