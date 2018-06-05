Заменитель "Моторолы" на Донбассе попал в ДТП, – СМИ
Один из лидеров пророссийских наемников на Донбассе Владимир Жога с позывным "Воха" попал в аварию. В соцсетях пишут, что мужчина остался живым.
Об этом сообщает ресурс "Ведомости Донбасса".
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Отмечается, что боевик возглавлял незаконное вооруженное формирование "Спарта", которым до ликвидации руководил герой российской пропаганды "Моторола".
В соцсетях сообщают, что "Воха", командир "Спарты", попал в ДТП. Жив", – добавляют журналисты.
Напомним, недавно на Донбассе был ликвидирован 23-летний пророссийский боевик Сергей Кузнецов с позывным "Сеня".
Источник: 24 Канал
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