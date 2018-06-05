Замінник "Мотороли" на Донбасі потрапив у ДТП, – ЗМІ
Один із лідерів проросійських найманців на Донбасі Володимир Жога з позивним "Воха" потрапив у аварію. У соцмережах пишуть, що чоловік залишився живим.
Про це повідомляє ресурс "Відомості Донбасу".
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Зазначається, що бойовик очолював незаконне збройне формування "Спарта", яким до ліквідації керував герой російської пропаганди "Моторола".
"У соцмережах повідомляють, що "Воха", командир "Спарти", потрапив у ДТП. Живий", – додають журналісти.
Нагадаємо, нещодавно на Донбасі було ліквідовано 23-річного проросійського бойовика Сергія Кузнецова із позивним "Сєня".
Джерело: 24 Канал
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