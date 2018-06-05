Замінник "Мотороли" на Донбасі потрапив у ДТП, – ЗМІ

Володимир Жога з позивним "Воха" потрапив у ДТП / Соцмережі

Один із лідерів проросійських найманців на Донбасі Володимир Жога з позивним "Воха" потрапив у аварію. У соцмережах пишуть, що чоловік залишився живим.