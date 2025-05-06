Способствовал срыву мобилизации: ГБР завершило расследование в отношении заместителя начальника Черкасского ТЦК

Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника ТЦК и СП – начальника сектора комплектования Черкасского областного ТЦК и СП, который способствовал срыву мобилизационного плана. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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ГБР завершило расследование в отношении заместителя начальника Черкасского ТЦК

Согласно данным следствия, офицер намеренно помогал отдельным военнообязанным избежать призыва.

Его действия привели к срыву плана по направлению мобилизованных в учебные центры и боевые подразделения ВСУ, в частности тех, выполняющих задачи на фронте,

– говорится в сообщении.

Указывается, что чиновник превысил свои полномочия и нарушил требования Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", организовав незаконное предоставление отсрочки. Поэтому, это нанесло ущерб укомплектованию подразделений, дискредитировало работу ТЦК и СП и подорвало доверие к мобилизационным мероприятиям.

Его действия квалифицированы по части 4 статьи 425 УК Украины – халатное отношение военного должностного лица к службе в условиях военного положения; части 5 статьи 426-1 УК Украины – превышение служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения.

В ГБР указали, что санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Одесской области командир одной из воинских частей отправил бойцов делать ремонт в собственной квартире вместо службы на передовой. Военные клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику, и при этом – получали выплаты, будто выполняют боевые задачи.