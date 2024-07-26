Некачественное питание для российской армии и откаты: экс-заместителя Шойгу взяли под стражу

В России один за другим возбуждают дела против чиновников минобороны. В частности, с бывшим заместителем министра обороны Булгаковым проводятся следственные действия.

Российские СМИ пишут, что суд избрал в отношении Дмитрия Булгакова меру пресечения в виде заключения под стражу. Он – герой России, также имеет три ордена "За заслуги перед Родиной", передает 24 Канал.

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Что известно о нем

Он родился в 1954 году в Курской области, окончил Вольское высшее военное училище тыла и Военную академию тыла и транспорта, а в 1996 – Военную академию Генштаба.

с 1997 года он был начальником штаба тыла, затем первым заместителем начальника тыла вооруженных сил. В 2008 – 2010 он был начальником тыла вооруженных сил – заместитель министра обороны. В 2010 его назначили заместителем министра обороны России.

звание Героя России присвоили ему в 2016 году – за логистическую операцию "Сирийский экспресс". Кроме этого, он также награжден орденами Александра Невского, "За военные заслуги".

Согласно информации российских СМИ, была создана система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости. Экс-заместитель министра получил откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с минобороны.

Дмитрий Булгаков стал седьмым высокопоставленным чиновником минобороны, которую арестовали с апреля.