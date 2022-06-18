Заместитель командующего ОК "Юг" Игнатов получил звание бригадного генерала

Полковнику Андрею Гнатову, заместителю командующего войсками оперативного командования "Юг", присвоили звание бригадного генерала.

Об этом говорит указ президента Зеленского от 17 июня.

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Кто такой Андрей Игнатов

Это украинский офицер. С 2018 по 2021 год был командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты. Перед тем, в 2016-2018 годах был начальником штаба.

У Гнатов также есть другие награды. К примеру, медаль "За военную службу Украине". В 2015 году ему вручили ее за мужество и высокий профессионализм. Также у офицера есть орден Богдана Хмельницкого III степени, который получил 21 августа 2020 года.

Визит Зеленского в Николаев

Указ о награде Гнатюка Зеленский подписал в рамках внезапного визита в Николаев. Кроме того, президента вручил государственные награды представителям местных властей: орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, а орденом "За мужество" ІІІ степени – мэра Николаева Александра Сенкевича.

Зеленский 18 июня внезапно приехал в Николаев вместе с командой Офиса. Провели совещание с местными властями. Глава ОП Андрей Ермак рассказал, о чем говорили:

о возобновлении водоснабжения Николаева. Оно уже несколько месяцев усложнено из-за обстрела российских оккупантов. Ермак отметил, что это главное.

о ситуации в сельском хозяйстве региона. Важным процессом является сбор урожая. Здесь многое зависит от наличия помещений для сохранения зерновых и формирования новых логистических путей.

Обсудили угрозы с суши, моря и со стороны непризнанного Приднестровья, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный.

о материально-техническом обеспечении отдельной группировки войск "Приморья" и их оборонных нуждах.

Также Зеленский в Николаеве посетил больницу скорой помощи. В преддверии профессионального праздника медиков президент поблагодарил врачей за их непростую работу. Глава государства подчеркнул, что это героические люди с большим и добрым сердцем.

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