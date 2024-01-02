Заместитель лидера ХАМАС погиб в результате взрыва в Ливане, – СМИ

СМИ заявили, что заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури погиб из-за взрыва в Ливане. Информацию подтверждают и сами боевики.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв произошел возле офиса ХАМАС в пригороде Бейрута 2 января.

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Что известно об аль-Арури

Салех аль-Арури был заместителем главы политбюро ХАМАС. Также он был глубоко погружен в военную деятельность этой группировки.

57-летний Салех аль-Арури — высокопоставленный член политического бюро ХАМАС, проживавший в Ливане. Он был военным командиром группировки на Западном берегу реки Иордан. Как отмечает The Times of Israel, аль-Арури больше других членов ХАМАСа был связан с Ираном и Хезболлой в Ливане.



Салех аль-Арури / фото с сайта Аль-Маядин

В ХАМАС подтвердили, что аль-Арури погиб из-за взрыва к югу от ливанской столицы.

Взрыв списывают на атаку Израиля

Издание Reuters со ссылкой на три источника в органах безопасности заявило, что чиновник погиб в результате удара израильского беспилотника по Дахии, пригороду Бейрута.

Израильские военные отказались комментировать эту информацию.

Марк Регев, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил MSNBC, что Израиль не взял на себя ответственность за это нападение, но, по его словам, очевидно, что "кто бы это ни сделал, это не было нападением на ливанское государство".

Кто бы это ни сделал, он нанес хирургический удар по руководству ХАМАС,

– отметил Регев.

По данным сайта "Аль-Маядин", связанного с Хезболлой, во время удара по офису ХАМАС в пригороде Бейрута погибли шесть человек.

ХАМАС останавливает переговоры с Израилем

Из-за гибели аль-Арури и его соратников ХАМАС сообщила посредникам, участвующим в контактах с израильской стороной, о том, что прекращает любые переговоры об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.