Заместитель главы СБУ подает в суд на журналистов программы "Схемы"

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины и руководитель Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина подает иск в суд по защите достоинства, чести и деловой репутации против журналистов Радио Свобода, а точнее программы "Схем".

Об этом говорится в программе "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

Читайте также: НАБУ призывает журналистов "Наших денег" свидетельствовать в деле заместителя Матиоса

Поводом для обращения в суд стало расследование "Павел Демчина. "Страж коррупции в СБУ", которое было опубликовано 31 мая 2018 года, в котором говорилось о влиятельного чиновника СБУ, который, находясь под следствием, пошел на повышение и обзавелся новым элитным имуществом, а также о его родственниках, которые заселились в дорогие дома на Ровенщине.

Так, на третий рабочий день после публикации материала, адвокат Павла Демчины Роман Александрук, согласно требованиям Гражданского процессуального кодекса Украины направил ответчикам копии доказательств по иску.

Заместитель председателя СБУ Павел Демчина

Среди сторон указаны автор расследования Валерия Егошина, "Представительство Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Инк. в Украине", ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и журналист Дмитрий Гнап. По словам адвоката Павла Демчина, иск, из которого будут понятны суть претензий и исковые требования, будет передан в суд в ближайшее время. Журналисты "Схем", в свою очередь, готовы ответить за каждый приведенный в расследовании факт.

За прошлый год, согласно данным с сайта "Судебная власть", Павел Демчина подал всего 17 исков против журналистов и активистов по защите чести и достоинства, а также с требованием опровергнуть информацию. 10 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины на основании материалов журналистских расследований начало относительно Павла Демчины расследование по факту незаконного обогащения (по статье 368-2 Уголовного кодекса Украины).

В СМИ 40-летнего генерал-майора Демчину называют приближенным к соратнику президента Игоря Кононенко и "смотрящим" за СБУ от партии власти.

В СБУ Павел Демчина на должности первого заместителя председателя курирует целое направление работы спецслужбы. Он возглавляет управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в этом ведомстве – так называемое управление "К". Это подразделение неоднократно упоминалось в СМИ – когда силовики блокировали экспорт украинских орехов в Европу и чинили препятствия в работе трейдеров сжиженного газа.

Читайте также: Прокуратура открыла дело за поддельные документы в тендере на ремонт Шулявского моста

Журналисты "Схем" обнаружили, что родственники Павла Демчины, проживающие на Ровенщине, заселились в особняки, стоимость которых несоизмерима с их скромными доходами. Сам Демчина отрицал свою причастность к возведению этих двух элитных домов в Рафаловке.

Также удалось установить, что первый заместитель главы СБУ в 2018 году приобрел внедорожник Range Rover стоимостью почти всю свою годовую зарплату. Хотя сам Павел Демчина утверждал, что у него была "задекларирована достаточная сумма для того, чтобы купить этот автомобиль".

Видео программы "Сжеми" о Павле Демчине