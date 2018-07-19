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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Заместитель главы СБУ подает в суд на журналистов программы "Схемы"

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"Схемы"
"Схемы" / 24 канал

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины и руководитель Управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Демчина подает иск в суд по защите достоинства, чести и деловой репутации против журналистов Радио Свобода, а точнее программы "Схем".

Об этом говорится в программе "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

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Поводом для обращения в суд стало расследование "Павел Демчина. "Страж коррупции в СБУ", которое было опубликовано 31 мая 2018 года, в котором говорилось о влиятельного чиновника СБУ, который, находясь под следствием, пошел на повышение и обзавелся новым элитным имуществом, а также о его родственниках, которые заселились в дорогие дома на Ровенщине.

Так, на третий рабочий день после публикации материала, адвокат Павла Демчины Роман Александрук, согласно требованиям Гражданского процессуального кодекса Украины направил ответчикам копии доказательств по иску.

​Заступник голови СБУ Павло Демчина

Заместитель председателя СБУ Павел Демчина

Среди сторон указаны автор расследования Валерия Егошина, "Представительство Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Инк. в Украине", ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" и журналист Дмитрий Гнап. По словам адвоката Павла Демчина, иск, из которого будут понятны суть претензий и исковые требования, будет передан в суд в ближайшее время. Журналисты "Схем", в свою очередь, готовы ответить за каждый приведенный в расследовании факт.

За прошлый год, согласно данным с сайта "Судебная власть", Павел Демчина подал всего 17 исков против журналистов и активистов по защите чести и достоинства, а также с требованием опровергнуть информацию. 10 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины на основании материалов журналистских расследований начало относительно Павла Демчины расследование по факту незаконного обогащения (по статье 368-2 Уголовного кодекса Украины).

В СМИ 40-летнего генерал-майора Демчину называют приближенным к соратнику президента Игоря Кононенко и "смотрящим" за СБУ от партии власти.

В СБУ Павел Демчина на должности первого заместителя председателя курирует целое направление работы спецслужбы. Он возглавляет управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в этом ведомстве – так называемое управление "К". Это подразделение неоднократно упоминалось в СМИ – когда силовики блокировали экспорт украинских орехов в Европу и чинили препятствия в работе трейдеров сжиженного газа.

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Журналисты "Схем" обнаружили, что родственники Павла Демчины, проживающие на Ровенщине, заселились в особняки, стоимость которых несоизмерима с их скромными доходами. Сам Демчина отрицал свою причастность к возведению этих двух элитных домов в Рафаловке.

Также удалось установить, что первый заместитель главы СБУ в 2018 году приобрел внедорожник Range Rover стоимостью почти всю свою годовую зарплату. Хотя сам Павел Демчина утверждал, что у него была "задекларирована достаточная сумма для того, чтобы купить этот автомобиль".

Видео программы "Сжеми" о Павле Демчине

 

Теги: Новости Украины Коррупция СБУ Судьи Расследования
Источник: 24 канал
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