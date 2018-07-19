Заступник голови СБУ подає до суду на журналістів програми "Схеми"

Перший заступник голови Служби безпеки України та очільник Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина подає позов до суду щодо захисту гідності, честі та ділової репутації проти журналістів Радіо Свобода, а точніше програми "Схем".

Про це йдеться у програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший).

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Приводом для звернення до суду стало розслідування "Павло Демчина. "Вартовий корупції" в СБУ", яке було опубліковане 31 травня 2018 року, у якому йшлося про впливового високопосадовця СБУ, який перебуваючи під слідством, пішов на підвищення та обзавівся новим елітним майном, а також про його родичів, які заселилися в дорогі будинки на Рівненщині.

Так, на третій робочий день після публікації матеріалу, адвокат Павла Демчини Роман Александрук, згідно з вимогами Цивільного процесуального кодексу України направив до відповідачів копії доказів за позовом.



Заступник голови СБУ Павло Демчина

Серед сторін вказані автор розслідування Валерія Єгошина, "Представництво Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, Інк. в Україні", ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" та журналіст Дмитро Гнап. За словами адвоката Павла Демчини, позов, з якого будуть зрозумілі суть претензій та позовні вимоги, буде переданий до суду найближчим часом. Журналісти "Схем", у свою чергу, готові відповісти за кожний наведений у розслідуванні факт.

За минулий рік, згідно з даними з сайту "Судова влада", Павло Демчина подав загалом 17 позовів проти журналістів та активістів щодо захисту честі та гідності, а також з вимогою спростувати інформацію. 10 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України на підставі матеріалів журналістських розслідувань розпочало щодо Павла Демчини розслідування за фактом незаконного збагачення (за статтею 368-2 Кримінального кодексу України).

У ЗМІ 40-річного генерал-майора Демчину називають наближеним до соратника президента Ігоря Кононенка і "смотрящим" за СБУ від партії влади.

В СБУ Павло Демчина на посаді першого заступника голови курує цілий напрямок роботи спецслужби. Він очолює управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю у цьому відомстві – так зване управління "К". Цей підрозділ неодноразово згадувався у ЗМІ – коли силовики блокували експорт українських горіхів до Європи та чинили перешкоди в роботі трейдерів скрапленого газу.

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Журналісти "Схем" виявили, що родичі Павла Демчини, які проживають на Рівненщині, заселилися в маєтки, вартість яких неспівмірна з їхніми скромними доходами. Сам Демчина заперечив свою причетність до зведення цих двох елітних будинків у Рафалівці.

Також вдалося встановити, що перший заступник голови СБУ у 2018 році придбав позашляховик Range Rover вартістю у майже всю свою річну зарплату. Хоча сам Павло Демчина стверджував, що в нього була "задекларована достатня сума для того, щоб придбати цей автомобіль".

Відео програми "Сжеми" про Павла Демчину