Прокуратура відкрила справу через підроблені документи в тендері на ремонт Шулявського мосту

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через підроблені документи фірми-учасниці тендеру на реконструкцію Шулявської розв’язки у Києві. Справу порушили за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Триває досудове розслідування.

Про це йдеться у відповіді прокуратури на звернення громадської організації "Центр протидії корупції". Відповідні дані також є у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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Раніше програма "Схеми" повідомляла про те, що тендер на ремонт Шулявського мосту провели із порушеннями, під фірму з орбіти народного депутата Максима Микитася, близького до мера Києва Віталія Кличка. Перемогла на торгах компанія "Північно-український будівельний альянс". Її офіційний власник – Андрій Якусевич. До публікації розслідування "Схем" він був вказаний на сайті Верховної Ради як помічник депутата Микитася на громадських засадах.



Прокуратура відкрила справу через підроблені документи

Як йдеться у розслідуванні "Навели мости»", до фіналу тендеру на 600 мільйонів гривень увійшла також компанія із фіктивними документами – "Спецбуд-Плюс". Фірма надала відгук-рекомендацію як підтвердження успішного виконання подібного ремонту – розв’язки поблизу мосту Патона в Києві.

Однак, у документі не вказана дата складання відгуку та стоїть підпис директора, який звільнився ще 4 роки тому. У "шапці" також неправильно написали слово "Україна". Державний будівельний комбінат Верховної Ради офіційно підтвердив "Схемам", що не надавав такого відгуку. А про те, що компанія "Спецбуд-Плюс" виконувала якісь роботи на Набережному шосе на комбінаті відповіли, що вперше чують.



Тендер виграла компанія із фіктивними документами

Директор "Спецбуд-Плюс" Олександр Єфімчук не відповів по суті на запитання "Схем" про підроблений документ і досвід у роботі над проектами, аналогічними реконструкції Шулявського мосту.

Також "Схеми" з’яcували, що дві інші компанії, які подавали заявки, – "Альтіс-Спецбуд" та "Мотострой" – не були допущені до аукціону через низку невідповідностей в документах. Водночас, тендерний комітет допустив до фіналу фірму із підробленими документами. "Спецбуд-Плюс" та "Північно-український будівельний альянс" виявились фінансово тісно пов’язаними із забудовником Максимом Микитасем, який знайомий із мером Києва Віталієм Кличком і літав з ним на приватному чартері.

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Також Кличко раніше публічно виступав на захист скандального будівництва фірми Микитася "Укрбуд" – "Сонячної Рів’єри". Віталій Кличко у коментарі "Схемам" заперечив зв’язки із Микитасем: "У мене товаришів немає, що стосується роботи київської мерії". На дані про те, що тендер відбувся із порушеннями, міський голова відповів так: "Якщо у вас є така інформація, звертайтеся до правоохоронних органів, це їхнє питання контролювати, щоб ні в якому разі не було корупційної складової. Я не можу слідкувати за кожним тендером, який проходить".

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в "Київавтодорі", причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону. Як заявив тоді міський голова, аварійним міст визнаний не був, однак були зафіксовані порушення правил експлуатації.