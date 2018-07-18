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Прокуратура відкрила справу через підроблені документи в тендері на ремонт Шулявського мосту

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Схеми
Схеми / 24 канал

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через підроблені документи фірми-учасниці тендеру на реконструкцію Шулявської розв’язки у Києві. Справу порушили за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Триває досудове розслідування.

Про це йдеться у відповіді прокуратури на звернення громадської організації "Центр протидії корупції". Відповідні дані також є у Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

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Раніше програма "Схеми" повідомляла про те, що тендер на ремонт Шулявського мосту провели із порушеннями, під фірму з орбіти народного депутата Максима Микитася, близького до мера Києва Віталія Кличка. Перемогла на торгах компанія "Північно-український будівельний альянс". Її офіційний власник – Андрій Якусевич. До публікації розслідування "Схем" він був вказаний на сайті Верховної Ради як помічник депутата Микитася на громадських засадах.

Прокуратура відкрила справу через підроблені документи
Прокуратура відкрила справу через підроблені документи 

Як йдеться у розслідуванні "Навели мости»", до фіналу тендеру на 600 мільйонів гривень увійшла також компанія із фіктивними документами – "Спецбуд-Плюс". Фірма надала відгук-рекомендацію як підтвердження успішного виконання подібного ремонту – розв’язки поблизу мосту Патона в Києві.

Однак, у документі не вказана дата складання відгуку та стоїть підпис директора, який звільнився ще 4 роки тому. У "шапці" також неправильно написали слово "Україна". Державний будівельний комбінат Верховної Ради офіційно підтвердив "Схемам", що не надавав такого відгуку. А про те, що компанія "Спецбуд-Плюс" виконувала якісь роботи на Набережному шосе на комбінаті відповіли, що вперше чують.

Тендер виграла компанія із фіктивними документами
Тендер виграла компанія із фіктивними документами

Директор "Спецбуд-Плюс" Олександр Єфімчук не відповів по суті на запитання "Схем" про підроблений документ і досвід у роботі над проектами, аналогічними реконструкції Шулявського мосту.

Також "Схеми" з’яcували, що дві інші компанії, які подавали заявки, – "Альтіс-Спецбуд" та "Мотострой" – не були допущені до аукціону через низку невідповідностей в документах. Водночас, тендерний комітет допустив до фіналу фірму із підробленими документами. "Спецбуд-Плюс" та "Північно-український будівельний альянс" виявились фінансово тісно пов’язаними із забудовником Максимом Микитасем, який знайомий із мером Києва Віталієм Кличком і літав з ним на приватному чартері.

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Також Кличко раніше публічно виступав на захист скандального будівництва фірми Микитася "Укрбуд" – "Сонячної Рів’єри". Віталій Кличко у коментарі "Схемам" заперечив зв’язки із Микитасем: "У мене товаришів немає, що стосується роботи київської мерії". На дані про те, що тендер відбувся із порушеннями, міський голова відповів так: "Якщо у вас є така інформація, звертайтеся до правоохоронних органів, це їхнє питання контролювати, щоб ні в якому разі не було корупційної складової. Я не можу слідкувати за кожним тендером, який проходить".

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в "Київавтодорі", причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону. Як заявив тоді міський голова, аварійним міст визнаний не був, однак були зафіксовані порушення правил експлуатації.

Теги: Новини України Шулявський міст Корупція Київська прокуратура Кримінальні новини Розслідування
Джерело: 24 канал
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