Заместителем министра обороны стал Александр Полищук: что о нем известно

Кабмин назначил заместителем министра обороны Украины Александра Полищука. В последние годы Полищук был руководителем департамента по вопросам военной безопасности Аппарата СНБО.

Распоряжение о назначении Полищука правительство одобрило на своем заседании, и документ уже подписал премьер Алексей Гончарук, свидетельствует сообщение на сайте Кабмина.

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Что известно об Александре Полищуке?

Полищук – военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности. Ветеран военной службы, генерал-майор запаса, кавалер ордена Даниила Галицкого.

Образование и военная служба

Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. После проходил военную службу на командных и штабных должностях в частях и подразделениях ВСУ. Окончил Академию ВСУ и проходил службу в Генштабе.

Полищук прошел подготовку по специальности "офицер многонациональных штабов" в Военном колледже Нидерландов. Первым среди украинских офицеров прошел программу стажировки в Управлении оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО в должности эксперта по оборонному планированию и развитию оперативных возможностей войск (сил). Учился в Королевском колледже оборонных исследований Великобритании.

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Полищук – магистр государственного управления в сфере национальной безопасности.

В 2004-2007 годах был заместителем военного представителя миссии Украины при НАТО.

Работа после завершения военной службы

В 2010 году Полищук стал заместителем директора Департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины. В 2012-2013 годах работал в Аппарате СНБО в должности государственного эксперта, а в 2014-2017 годах – на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.