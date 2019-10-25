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      Заместителем министра обороны стал Александр Полищук: что о нем известно

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      Александр Полищук стал заместителем министра обороны Украины
      Александр Полищук стал заместителем министра обороны Украины / ukrop.party

      Кабмин назначил заместителем министра обороны Украины Александра Полищука. В последние годы Полищук был руководителем департамента по вопросам военной безопасности Аппарата СНБО.

      Распоряжение о назначении Полищука правительство одобрило на своем заседании, и документ уже подписал премьер Алексей Гончарук, свидетельствует сообщение на сайте Кабмина.

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      Что известно об Александре Полищуке?

      Полищук – военный дипломат, эксперт по вопросам оборонного строительства и безопасности. Ветеран военной службы, генерал-майор запаса, кавалер ордена Даниила Галицкого.

      Образование и военная служба

      Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. После проходил военную службу на командных и штабных должностях в частях и подразделениях ВСУ. Окончил Академию ВСУ и проходил службу в Генштабе.

      Полищук прошел подготовку по специальности "офицер многонациональных штабов" в Военном колледже Нидерландов. Первым среди украинских офицеров прошел программу стажировки в Управлении оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО в должности эксперта по оборонному планированию и развитию оперативных возможностей войск (сил). Учился в Королевском колледже оборонных исследований Великобритании.

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      Полищук – магистр государственного управления в сфере национальной безопасности.

      В 2004-2007 годах был заместителем военного представителя миссии Украины при НАТО.

      Работа после завершения военной службы

      В 2010 году Полищук стал заместителем директора Департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны Украины. В 2012-2013 годах работал в Аппарате СНБО в должности государственного эксперта, а в 2014-2017 годах – на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Міністерство оборони України
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