Заступником міністра оборони став Олександр Поліщук: що про нього відомо

Кабмін призначив заступником міністра оборони України Олександра Поліщука. В останні роки Поліщук був керівником департаменту з питань воєнної безпеки Апарату РНБО.

Розпорядження про призначення Поліщука уряд схвалив на своєму засіданні, і документ уже підписав прем’єр Олексій Гончарук, свідчить повідомлення на сайті Кабміну.

Читайте також: Військовий радник Зеленського очолить оборонний директорат ОПУ: що про нього відомо

Що відомо про Олександра Поліщука?

Поліщук – військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва та безпеки. Ветеран військової служби, генерал-майор запасу, кавалер ордену Данила Галицького.

Освіта і військова служба

Закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Опісля проходив військову службу на командних та штабних посадах у частинах і підрозділах ЗСУ. Закінчив Академію ЗСУ та проходив службу у Генштабі.

Поліщук пройшов підготовку за спеціальністю "офіцер багатонаціональних штабів" в Оборонному коледжі Нідерландів. Першим серед українських офіцерів пройшов програму стажування в Управлінні оборонної політики та планування Міжнародного Секретаріату НАТО на посаді експерта з оборонного планування та розвитку оперативних можливостей військ (сил). Навчався у Королівському коледжі оборонних досліджень Великої Британії.

Читайте також: У Міноборони показали покращені казарми для контрактників – фото

Поліщук – магістр державного управління у сфері національної безпеки.



У 2004-2007 роках був заступником військового представника місії України при НАТО.

Робота після завершення військової служби

У 2010 році Поліщук став заступником директора Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони України. У 2012-2013 роках працював у Апараті РНБО на посаді державного експерта, а в 2014-2017 роках – на посадах керівника департаменту з питань воєнної безпеки та керівника служби з питань оборони.