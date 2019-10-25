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      Заступником міністра оборони став Олександр Поліщук: що про нього відомо

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      Олександр Поліщук став заступником міністра оборони України
      Олександр Поліщук став заступником міністра оборони України / ukrop.party

      Кабмін призначив заступником міністра оборони України Олександра Поліщука. В останні роки Поліщук був керівником департаменту з питань воєнної безпеки Апарату РНБО.

      Розпорядження про призначення Поліщука уряд схвалив на своєму засіданні, і документ уже підписав прем’єр Олексій Гончарук, свідчить повідомлення на сайті Кабміну.

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      Що відомо про Олександра Поліщука?

      Поліщук – військовий дипломат, експерт з питань оборонного будівництва та безпеки. Ветеран військової служби, генерал-майор запасу, кавалер ордену Данила Галицького.

      Освіта і військова служба

      Закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Опісля проходив військову службу на командних та штабних посадах у частинах і підрозділах ЗСУ. Закінчив Академію ЗСУ та проходив службу у Генштабі.

      Поліщук пройшов підготовку за спеціальністю "офіцер багатонаціональних штабів" в Оборонному коледжі Нідерландів. Першим серед українських офіцерів пройшов програму стажування в Управлінні оборонної політики та планування Міжнародного Секретаріату НАТО на посаді експерта з оборонного планування та розвитку оперативних можливостей військ (сил). Навчався у Королівському коледжі оборонних досліджень Великої Британії.

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      Поліщук – магістр державного управління у сфері національної безпеки.

      У 2004-2007 роках був заступником військового представника місії України при НАТО.

      Робота після завершення військової служби

      У 2010 році Поліщук став заступником директора Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони України. У 2012-2013 роках працював у Апараті РНБО на посаді державного експерта, а в 2014-2017 роках – на посадах керівника департаменту з питань воєнної безпеки та керівника служби з питань оборони.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Кабінет Міністрів України
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