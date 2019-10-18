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      Військовий радник Зеленського очолить оборонний директорат ОПУ: що про нього відомо

      1914 Читать новость на русском
      Іван Апаршин і Володимир Зеленський
      Іван Апаршин і Володимир Зеленський / Колаж 24 каналу

      Іван Апаршин переміг у конкурсному відборі на посаду генерального директора директорату з питань національної безпеки і оборони Офісу президента.

      Військовий радник Зеленського набрав 20,04 бала. Про це мовиться на сайті Президента.

      До теми: Апаршин заявив, що Україна має готуватися до нападу Росії

      Після оголошення результатів конкурсу його офіційно призначать на цю посаду.

      Що відомо про Івана Апаршина?У 2005 - 2007 роках Іван Апаршин очолював департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони. У 2010-2011 роках був начальником управління оборонної політики та політики безпеки секретаріату Кабінету міністрів, а в 2011-2014 роках заступником директора департаменту фахової експертизи, начальником управління експертизи в сфері безпеки і оборони секретаріату Кабміну.

      У 2014 році на дострокових виборах до Верховної Ради Апаршин був включений до виборчого списку партії "Громадянська позиція" під №9. На президентських виборах 2019 року, кандидат у президенти України Анатолій Гриценко назвав його кандидатом на пост міністра оборони у разі своєї перемоги.

      Напередодні другого туру виборів 18 квітня 2019 року Володимир Зеленський оголосив Апаршина відповідальним за оборону і безпеку у своїй команді. Після виборів він став радником Президента.

      blog_ava
      Менопауза: коли починається, симптоми та наслідки
      сьогодні
      7822
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Міністерство оборони України
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