Зеленский уволил заместителя Буданова и назначил его послом
- Владимир Зеленский уволил Игоря Брусило с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.
- Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике.
Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Брусило с должности заместителя руководителя Офис Президента Украины. В то же время его сразу назначили на дипломатическую должность посла Украины в Италии.
Новое назначение вступает в силу со дня его опубликования. Указы обнародованы на официальном сайте президента.
Что известно о новом назначении?
В роли заместителя руководителя ОПУ Брусило отвечал за координацию отдельных направлений работы аппарата и поддержку взаимодействия между исполнительной властью и другими ветвями государственной власти.
Игорь Брусило: кто он?
Игорь Брусило – украинский государственный и политический деятель, который долгое время работал в сфере государственного управления, сосредотачивая внимание на стратегических коммуникациях и координации важных политических процессов.
Сначала он был заместителем Ермака, впоследствии – Буданова. До назначения в Офис Президента занимался вопросами внутренней политики и антикризисного управления.
Ранее Игорь Брусило также работал в сфере аналитики и управления проектами, что сформировало у него широкую экспертную базу для работы как во внутренней политике, так и на международной арене. Его карьера сочетает административный опыт и знание дипломатических процессов, что потенциально может усилить позиции Украины в отношениях с Италией.