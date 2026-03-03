Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зеленский уволил заместителя Буданова и назначил его послом
3 марта, 15:18
2

Зеленский уволил заместителя Буданова и назначил его послом

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский уволил Игоря Брусило с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.
  • Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Итальянской Республике.

Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Брусило с должности заместителя руководителя Офис Президента Украины. В то же время его сразу назначили на дипломатическую должность посла Украины в Италии.

Новое назначение вступает в силу со дня его опубликования. Указы обнародованы на официальном сайте президента.

Смотрите также Залужный ответил, будет ли участвовать в следующих выборах

Что известно о новом назначении?

Президент Украины Владимир Зеленский 3 марта уволил Игоря Брусило с должности заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова.

Он назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Италии.

В роли заместителя руководителя ОПУ Брусило отвечал за координацию отдельных направлений работы аппарата и поддержку взаимодействия между исполнительной властью и другими ветвями государственной власти.

Игорь Брусило: кто он?

  • Игорь Брусило – украинский государственный и политический деятель, который долгое время работал в сфере государственного управления, сосредотачивая внимание на стратегических коммуникациях и координации важных политических процессов.

  • Сначала он был заместителем Ермака, впоследствии – Буданова. До назначения в Офис Президента занимался вопросами внутренней политики и антикризисного управления.

  • Ранее Игорь Брусило также работал в сфере аналитики и управления проектами, что сформировало у него широкую экспертную базу для работы как во внутренней политике, так и на международной арене. Его карьера сочетает административный опыт и знание дипломатических процессов, что потенциально может усилить позиции Украины в отношениях с Италией.