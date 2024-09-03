Заместителя директора НАБУ Углаву уволили с должности

Первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву уволили с должности. Это решение приняли после того, как его начали подозревать в утечке информации и давлении на подчиненных.

Соответствующее решение об увольнении Углавы принял директор НАБУ Семен Кривонос.

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Углаву уволили из НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос уволил своего первого заместителя. В пресс-службе Бюро не назвали имя, однако Общественное утверждает, что говорится о Гизо Углаве.

В НАБУ объяснили, что такое решение приняли из-за дисциплинарных нарушений. В частности, Углаву обвинили в нарушении правил этического поведения государственных служащих. Кроме того, в ходе служебного расследования было установлено, что чиновник совершил ряд действий и высказываний негативного характера, направленных на персональную и профессиональную дискредитацию работника бюро, который подал служебную записку о возможных фактах утечки информации.

Кроме того, указанные действия сформировали у работников НАБУ понимание возможности наступления негативных последствий за обличительную деятельность, что является недопустимым нарушением высоких стандартов этики и добродетели, которыми должны руководствоваться в своей работе работники и высшее руководство НАБУ,

– отметили в пресс-службе.

Кроме того, 28 августа большинство членов Дисциплинарной комиссии НАБУ признали Углаву виновным в давлении на подчиненных. В то же время еще в июле Углава утверждал, что прошел полиграф, который "подтвердил непричастность к сливу информации".

Углава тогда заявлял, что именно из-за "принципиальной позиции и безапелляционности он стал объектом мощной дискредитационной кампании, которая основывалась на безосновательных обвинениях и клевете".