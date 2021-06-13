Заметили только после реакции россиян, – Овдиенко о скандале по поводу формы сборной Украины

Россияне возмутились новой формой футбольной сборной Украины на Евро-2020. В то же время они до сих пор влияют на так называемый тон обсуждений внутри украинского общества.

Об этом в своем видеоблоге "Думки мої тихі" рассказал журналист и ведущий Артем Овдиенко. По его мнению, украинцы продолжают регулярно и бурно реагировать на российские нарративы.

Полный выпуск блога У россиян бомбит: форма сборной Украины на Евро-2020 выедает глаза Кремлю

Он отметил, что хорошее внутри страны украинцы обычно замечают лишь тогда, когда россияне начинают возмущаться этим. Тогда как иначе – того хорошего не замечают, сказал журналист.

Мы с вами ту форму заметили лишь тогда, когда русские на нее отреагировали. Если бы не поднятая Кремлем истерика, если бы не огласка в эфирах российских пропагандистов, то рядовые украинцы той карты на форме наших футболистов и не заметили бы,

– сказал Артем Овдиенко.

Ведущий отметил, что украинцы могли не оценить важность идеи с формой сборной.

Полный выпуск видеоблога "Думки мої тихі" на 24 канале: смотрите видео

Возмущение России из-за формы сборной Украины: коротко