Заметили только после реакции россиян, – Овдиенко о скандале по поводу формы сборной Украины

Россияне возмутились новой формой футбольной сборной Украины на Евро-2020. В то же время они до сих пор влияют на так называемый тон обсуждений внутри украинского общества.
Об этом в своем видеоблоге "Думки мої тихі" рассказал журналист и ведущий Артем Овдиенко. По его мнению, украинцы продолжают регулярно и бурно реагировать на российские нарративы.
Полный выпуск блога У россиян бомбит: форма сборной Украины на Евро-2020 выедает глаза Кремлю
Он отметил, что хорошее внутри страны украинцы обычно замечают лишь тогда, когда россияне начинают возмущаться этим. Тогда как иначе – того хорошего не замечают, сказал журналист.
Мы с вами ту форму заметили лишь тогда, когда русские на нее отреагировали. Если бы не поднятая Кремлем истерика, если бы не огласка в эфирах российских пропагандистов, то рядовые украинцы той карты на форме наших футболистов и не заметили бы,
– сказал Артем Овдиенко.
Ведущий отметил, что украинцы могли не оценить важность идеи с формой сборной.
Полный выпуск видеоблога "Думки мої тихі" на 24 канале: смотрите видео
Возмущение России из-за формы сборной Украины: коротко
- 6 июня сборная Украины по футболу презентовала свою новую форму для участия в Евро-2020.
- На форме изобразили надписи "Слава Украине!", "Героям слава!" и карту Украины с временно оккупированным Крымом. Это возмутило Россию и футбольный союз обратился в УЕФА с жалобой.
- В УЕФА выдвинули требование убрать слова "Героям слава!".
- Уже 11 июня сборная Украины по футболу заявила, что официально утвердит лозунги "Слава Украине" и "Героям слава" на своей форме так, чтобы это не нарушало правила УЕФА. Соответствующие слова стали официальными лозунгами команды – УЕФА и УАФ достигли компромисса.