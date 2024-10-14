"Заминировали" более 60 зарубежных дипучреждений Украины, – МИД

В понедельник, 14 октября, по Украине прокатилась волна "заминирований". Она добралась и до Министерства иностранных дел, в частности зарубежных дипломатических учреждений.

В МИД сообщили, что выясняют причины скоординированной волны анонимных угроз. Консульское обслуживание граждан местами было приостановлено.

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Украинские дипломатические учреждения могли заминировать

14 октября более шести десятков зарубежных дипломатических учреждений Украины получили анонимные письма о заминировании зданий, это количество продолжает расти. Подобные письма получили и структурные подразделения МИД Украины. Министр Андрей Сибига поручил усилить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях,

– сообщили в ведомстве.

Там заверили: это никоим образом не повлияло на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений, ведь работа продолжается в штатном режиме.

"В единичных случаях дипломатическим учреждениям пришлось на недолгое время приостановить консульское обслуживание граждан, которое было восстановлено сразу после завершения проверок. Приносим извинения гражданам Украины за неудобства. Ваша безопасность – это наш приоритет", – отметили в МИД.

Дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами властей стран пребывания для проведения проверок безопасности там, где это необходимо.

"Министерство иностранных дел Украины находится в контакте с правоохранительными и разведывательными органами Украины, иностранными партнерами, работает над выяснением обстоятельств и цели скоординированной волны анонимных угроз и ее организаторов", – подытожили в МИД.