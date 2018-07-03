"Заминировали" главный офис "Киевстара": полиция проверяет информацию

Во вторник, 3 июля, в Киеве неизвестные сообщили о заминировании главного офиса мобильного оператора "Киевстар". Полиция проверяет эту информацию, на место выехала следственно-оперативная группа.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Сейчас туда выехала следственно-оперативная группа. Информация о минировании в главном офисе "Киевстар" проверяется. Впоследствии будет дополняться информация. На месте происходит эвакуация людей", – рассказали правоохранители.

Читайте также: Фейковые минирования во Львове организованы в России, – СБУ

Отметим, что главный офис "Киевстара" расположен в Киеве на ул. Дегтяревская, 53А.