"Заминировали" главный офис "Киевстара": полиция проверяет информацию
Во вторник, 3 июля, в Киеве неизвестные сообщили о заминировании главного офиса мобильного оператора "Киевстар". Полиция проверяет эту информацию, на место выехала следственно-оперативная группа.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Сейчас туда выехала следственно-оперативная группа. Информация о минировании в главном офисе "Киевстар" проверяется. Впоследствии будет дополняться информация. На месте происходит эвакуация людей", – рассказали правоохранители.
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Отметим, что главный офис "Киевстара" расположен в Киеве на ул. Дегтяревская, 53А.
Источник: 24 Канал
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