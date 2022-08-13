Энергоблоки ЗАЭС минировали "вагнеровцы": почему этого не "доверили" регулярным войскам россии

По данным украинской разведки, территорию Запорожской АЭС в Энергодаре заминировали члены ЧВК Вагнера. В этом видят определенную жуткую логику.

Об этом в интервью заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, "вагнеровцы" являются террористами, выполняющими поручения террористической страны – россии.

Обратите внимание Оккупанты снова стреляют в сторону Запорожской АЭС: между вылетом и прилетом – до 5 секунд

россия хочет запугать мир

Андрей Юсов подчеркнул, что россия осознала, что не может запугать Украину. Поэтому теперь оккупанты прибегают к запугиванию всего мира созданием ядерной угрозы.

Для ядерного шантажа россияне используют ЧВК Вагнера. Юсов подчеркнул, что "вагнеровцы" являются террористами. В ядерном шантаже особую роль играет евгений пригожин – владелец ПВК.

пригожин – это не человек, занимающийся бизнесом. Он обслуживает путина и кремлевскую макушку. И сегодня ЧВК Вагнера находится в том числе и на территории Запорожской АЭС и непосредственно участвует в том терроре и преступлениях. В частности, минирует территорию станции,

– подчеркнул Юсов.

Представитель прессслужбы ГУР Минобороны отметил, что стремление оккупантов запугать мир могут иметь обратный эффект – международное сообщество должно понять, что есть только один сценарий развития событий. Речь идет об освобождении станции от оккупантов, деоккупации территории Украины и возвращении Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ.

Почему ЗАЭС минировали именно "вагнеровцы"

Андрей Юсов объяснил, что российской регулярной армии не доверяют подобные террористические приказы из-за того, что оккупанты могут отказываться его выполнять или требовать письменного приказа. Однако для таких действий письменных распоряжений никто не предоставляет.

В то же время у "вагнеровцев" выбор не велик – выполнять преступные приказы или вернуться в тюрьму, откуда они попали в частную военную компанию.

Это не просто наемники, среди них в последней волне рекрутинга большое количество заключенных. У них альтернатива одна: либо делать то, что говорят, либо возвращаться досиживать в российской тюрьме долгий срок заключения. Следовательно, для таких грязных дел используется этот так называемый ЧВК, а на самом деле террористическая организация, которая финансируется государством-спонсором терроризма, которым является сегодня россия,

– подчеркнул Юсов.

Важно – стоит ли бояться провокаций на ЗАЭС: смотрите видео

С 5 августа россия устраивает провокативные обстрелы в Энергодаре, занимаясь ядерным шантажом – снаряды падают вблизи крупнейшей АЭС в Европе. Международное сообщество призывает россию покинуть ЗАЭС и вернуть ее под контроль МАГАТЭ, однако оккупанты пытаются обвинить в обстрелах Украину. Кроме того, россия заминировала территорию Запорожской АЭС.