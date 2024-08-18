Фото "заминированных помидоров" показали в ГСЧС. Также отметили, что саперы призывают не использовать соответствующие таблички в хозяйстве и соблюдать правила безопасности, передает 24 Канал.
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"Заминированные помидоры" на Черниговщине
Часть жителей Черниговщины подвязывают овощи табличками "Опасно, мины!".
"Заминированные помидоры": смотрите видео
Саперы в шоке и призывают не использовать их (таблички "Опасно, мины", – 24 Канал) в хозяйстве и соблюдать правила безопасности,
– отметили в ГСЧС.
Жители Черниговщины устанавливают на грядках таблички "Опасно, мины" / фото ГСЧС
Бабушка собрала знаки "Мины"
- Заметим, что в мае ГСЧС обнародовало видео, как бабушка на деоккупированной территории собрала предупредительные знаки "Мины".
- Спасатели подчеркнули, что тем самым женщина подвергла опасности сотни местных жителей, ведь необследованные саперами территории остались без маркировки.
- Принцип "в хозяйстве все пригодится" здесь не действует. Предупредительные знаки потому и устанавливают, чтобы предупредить и уберечь. А их отсутствие может стать причиной травмирования и гибели людей!" – подчеркнули в ГСЧС.
- Поэтому если видите такие отметки, ни в коем случае не забирайте с собой. Ведь добавляете еще больше работы саперам, которым приходится постоянно устанавливать новые.
- И главное – не игнорируйте такие предупредительные знаки.