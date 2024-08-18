Фото "заминированных помидоров" показали в ГСЧС. Также отметили, что саперы призывают не использовать соответствующие таблички в хозяйстве и соблюдать правила безопасности, передает 24 Канал.

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"Заминированные помидоры" на Черниговщине

Часть жителей Черниговщины подвязывают овощи табличками "Опасно, мины!".

"Заминированные помидоры": смотрите видео

Саперы в шоке и призывают не использовать их (таблички "Опасно, мины", – 24 Канал) в хозяйстве и соблюдать правила безопасности,

– отметили в ГСЧС.

Жители Черниговщины устанавливают на грядках таблички "Опасно, мины" / фото ГСЧС

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