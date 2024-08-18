Фото "замінованих помідорів" показали в ДСНС. Також наголосили, що сапери закликають не використовувати відповідні таблички в господарстві й дотримуватися правил безпеки, передає 24 Канал.
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"Заміновані помідори" на Чернігівщині
Частина жителів Чернігівщини підв'язують овочі табличками "Небезпечно, міни!".
"Заміновані помідори": дивіться відео
Сапери в шоці та закликають не використовувати їх (таблички "Небезпечно, міни", – 24 Канал) у господарстві й дотримуватися правил безпеки,
– наголосили в ДСНС.
Жителі Чернігівщини встановлюють на грядках таблички "Небезпечно, міни" / фото ДСНС
Бабуся позбирала знаки "Міни"
- Зауважимо, що в травні ДСНС оприлюднило відео, як бабуся на деокупованій території позбирала попереджувальні знаки "Міни".
- Рятувальники наголосили, що тим самим жінка наразила на небезпеку сотні місцевих жителів, адже необстежені саперами території лишилися без маркування.
- Принцип "у господарстві все знадобиться" тут не діє. Попереджувальні знаки тому і встановлюють, щоб попередити та вберегти. А їх відсутність може стати причиною травмування та загибелі людей!" – підкреслили в ДСНС.
- Тож якщо бачите такі позначки, в жодному разі не забирайте з собою. Адже додаєте ще більше роботи саперам, яким доводиться постійно встановлювати нові.
- І головне – не ігноруйте такі попереджувальні знаки.