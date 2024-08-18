Фото "замінованих помідорів" показали в ДСНС. Також наголосили, що сапери закликають не використовувати відповідні таблички в господарстві й дотримуватися правил безпеки, передає 24 Канал.

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"Заміновані помідори" на Чернігівщині

Частина жителів Чернігівщини підв'язують овочі табличками "Небезпечно, міни!".

"Заміновані помідори": дивіться відео

Сапери в шоці та закликають не використовувати їх (таблички "Небезпечно, міни", – 24 Канал) у господарстві й дотримуватися правил безпеки,

– наголосили в ДСНС.



Жителі Чернігівщини встановлюють на грядках таблички "Небезпечно, міни" / фото ДСНС

Бабуся позбирала знаки "Міни"