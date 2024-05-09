Рятувальники вчасно побачили, як жінка пакувала на свій велосипед оберемок попереджувальних знаків.

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Бабуся наразила на небезпеку сотні місцевих жителів

Своєю витівкою бабуся наразила на небезпеку сотні місцевих мешканців. "Помідори самі себе не підв'яжуть", – коментують цю ситуацію у ДСНС. І додають, що тепер необстежені саперами території залишилися без відповідно маркування про небезпеку.

Принцип "у господарстві все знадобиться" тут не діє. Попереджувальні знаки тому і встановлюють, щоб попередити та вберегти. А їх відсутність може стати причиною травмування та загибелі людей!

– закликають рятувальники.

Вони також нагадують, що у жодному разі не можна забирати такі знаки з собою та ігнорувати їх.

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Пам'ятайте! Близько 26% території України досі залишаються потенційно небезпечними та потребують обстеження фахівцями.

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