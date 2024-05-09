Рятувальники вчасно побачили, як жінка пакувала на свій велосипед оберемок попереджувальних знаків.
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Бабуся наразила на небезпеку сотні місцевих жителів
Своєю витівкою бабуся наразила на небезпеку сотні місцевих мешканців. "Помідори самі себе не підв'яжуть", – коментують цю ситуацію у ДСНС. І додають, що тепер необстежені саперами території залишилися без відповідно маркування про небезпеку.
Принцип "у господарстві все знадобиться" тут не діє. Попереджувальні знаки тому і встановлюють, щоб попередити та вберегти. А їх відсутність може стати причиною травмування та загибелі людей!
– закликають рятувальники.
Вони також нагадують, що у жодному разі не можна забирати такі знаки з собою та ігнорувати їх.
Бабуся вкрала попереджувальні знаки про мінну небезпеку: дивіться відео
Рятувальники регулярно знешкоджують небезпечні російські "подарунки"
- Днями у Києві місцевий мешканець знайшов частину ракети. Сталося це на території лісового масиву. Рятувальники успішно знешкодили знахідку.
- Раніше у Вінницькій області також знайшли уламки ракети. Небезпечну знахідку виявили у полі. А у полі на Херсонщині виявили ракету, яка не вибухнула, а розбилася на частини.
- Зважаючи на ситуацію, в Україні активно шукають ідеї, які можуть пришвидшити розмінування територій. Так, винахідники на Харківщині розробили дрон на дистанційному керуванні.