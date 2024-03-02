Національна поліція повідомила, що частини російської ракети Х-101 знайшли біля одного з сіл Вінницької області. Небезпечну знахідку виявили у полі.
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Що відомо про наслідки
Коли ракета впала, її бойова частина не здетонувала. Після її падіння ракетні уламки розлетілись в радіусі 200 метрів.
Знайдені на Вінниччині уламки ракети Х-101 / Фото Нацполіції
Навіть у такому вигляді ракета становила небезпеку.
На місці працювали вибухотехніки та сапери / Фото Нацполіції
Тож після отримання повідомлення про знахідку вибухотехніки поліції та сапери ДСНС приїхали на місце, вивчили уламки, встановили ступінь небезпеки та дистанційно підірвали частини Х-101.
На Вінниччині виявили та знешкодили ракету Х-101: відео Нацполіції
Схожі випадки в Україні
- Через повномасштабну російську агресію у різних регіонах нашої держави продовжують знаходити ракети держави-терориста, які не долетіли до цілей. Не так давно ракетні уламки виявили в одному з сіл Миколаївської громади Стрийського району Львівської області.
- Ракета впала у полі за 400 метрів від житлових будинків. Вона не здетонувала.
- Раніше після атаки Росії на Київ в одному з багатоквартирних столичних будинків знайшли бойову частину ворожої ракети, яка теж не здетонувала. Спочатку мешканців кількох будинків евакуювали, але після ліквідації загрози жителям дозволили повернутися до осель.