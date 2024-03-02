Національна поліція повідомила, що частини російської ракети Х-101 знайшли біля одного з сіл Вінницької області. Небезпечну знахідку виявили у полі.

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Що відомо про наслідки

Коли ракета впала, її бойова частина не здетонувала. Після її падіння ракетні уламки розлетілись в радіусі 200 метрів.

Знайдені на Вінниччині уламки ракети Х-101 / Фото Нацполіції

Навіть у такому вигляді ракета становила небезпеку.

На місці працювали вибухотехніки та сапери / Фото Нацполіції

Тож після отримання повідомлення про знахідку вибухотехніки поліції та сапери ДСНС приїхали на місце, вивчили уламки, встановили ступінь небезпеки та дистанційно підірвали частини Х-101.

На Вінниччині виявили та знешкодили ракету Х-101: відео Нацполіції



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