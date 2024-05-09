Спасатели вовремя увидели, как женщина паковала на свой велосипед охапку предупредительных знаков.
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Бабушка подвергла опасности сотни местных жителей
Своей выходкой бабушка подвергла опасности сотни местных жителей.
"Помидоры сами себя не подвяжут", – комментируют эту ситуацию в ГСЧС.
И добавляют, что теперь необследованные саперами территории остались без соответственной маркировки об опасности.
Принцип "в хозяйстве все пригодится" здесь не действует. Предупредительные знаки потому и устанавливают, чтобы предупредить и уберечь. А их отсутствие может стать причиной травмирования и гибели людей!
– призывают спасатели.
Они также напоминают, что ни в коем случае нельзя забирать такие знаки с собой и игнорировать их.
Бабушка украла предупредительные знаки о минной опасности: смотрите видео
Спасатели регулярно обезвреживают опасные российские "подарки"
- На днях в Киеве местный житель нашел часть ракеты. Произошло это на территории лесного массива. Спасатели успешно обезвредили находку.
- Ранее в Винницкой области также нашли обломки ракеты. Опасную находку обнаружили в поле. А в поле в Херсонской области обнаружили ракету, которая не взорвалась, а разбилась на части.
- Учитывая ситуацию, в Украине активно ищут идеи, которые могут ускорить разминирование территорий. Так, изобретатели на Харьковщине разработали дрон на дистанционном управлении.