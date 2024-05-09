Спасатели вовремя увидели, как женщина паковала на свой велосипед охапку предупредительных знаков.

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Бабушка подвергла опасности сотни местных жителей

Своей выходкой бабушка подвергла опасности сотни местных жителей.

"Помидоры сами себя не подвяжут", – комментируют эту ситуацию в ГСЧС.

И добавляют, что теперь необследованные саперами территории остались без соответственной маркировки об опасности.

Принцип "в хозяйстве все пригодится" здесь не действует. Предупредительные знаки потому и устанавливают, чтобы предупредить и уберечь. А их отсутствие может стать причиной травмирования и гибели людей!

– призывают спасатели.

Они также напоминают, что ни в коем случае нельзя забирать такие знаки с собой и игнорировать их.

Бабушка украла предупредительные знаки о минной опасности: смотрите видео

Помните! Около 26% территории Украины до сих пор остаются потенциально опасными и требуют обследования специалистами.

Спасатели регулярно обезвреживают опасные российские "подарки"