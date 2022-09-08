Путин на такой шаг не решится, ведь тогда возникнет вопрос об исключении россии из Совбеза ООН и лишении его права голоса. Эта площадка нужна кремлю для распространения своей лжи. Об этом 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Без объявления войны россия не может объявить всеобщую мобилизацию. Это замкнутый круг, россияне в очень затруднительном положении,

– подчеркнул Коваленко.

Люди не хотят идти на войну

Другая проблема – так называемые "добровольцы", не очень спешащие вступать в ряды российской армии. Сегодня они игнорируют даже высокую зарплату, бонусы и премии.

Если начнется большая мобилизация – это может окончиться очень неожиданно для самой российской власти. Ибо человек, который не хочет воевать, а ему дают автомат, он может использовать его для совсем другой цели. Например, чтобы что-то сделать с местными или центральными властями. Это намек на бунты,

– уверяет военно-политический обозреватель.

Россию спасает только ядерное оружие

Сегодня россия окончательно потеряла статус "второй армии мира". Это понимают все, даже ее "союзники" – беларусь, Армения, Иран, Северная Корея, Эритрея и Зимбабве.

Она может быть "второй армией мира только с конца". Ее спасает только ядерное оружие – это единственный элемент, который может носить определенный сдерживающий характер,

– отмечает Коваленко.

Это уровень Ирана и Северной Кореи, добавил Ковалевский. Тот случай, когда отсутствует какая-либо милитарная сила, ставка делается на "ядерную кнопку".

России как милитарной страны с мощным промышленным комплексом и мощной армией уже нет. Украина, которая никогда не была в топ-10 сильнейших армий в мире с ВСУ, уничтожила этот миф, эту ложь о "второй армии мира",

– убежден он.

Более того, комплектация армии как таковой оставляет желать лучшего – у россиян нет ни ресурсов, ни желающих идти воевать.

Надеются на чудо

Коваленко отметил, что россия будет продолжать "собирать" людей для войны в Украине. Из Сирии уже готовили 15 тысяч добровольцев, которых никто так и не увидел. Сейчас россияне пытаются запугать 100 тысяч добровольцев из Северной Кореи.

"Они пытаются поддерживать мотивацию, веру в победу и надежду на чудо, которое их спасет. Но это все бесполезно. Пропаганда всегда ложь, а от лжи только поражение", – сказал обозреватель.

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