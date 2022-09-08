Путін на такий крок не наважиться, адже тоді постане питання про виключення росії з Ради безпеки ООН та позбавлення її права голосу. Цей майданчик потрібен кремлю для розповсюдження своєї брехні. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Без оголошення війни росія не може оголосити загальну мобілізацію. Це замкнене коло, росіяни у дуже скрутному становищі,

– наголосив Коваленко.

Люди не хочуть йти на війну

Інша проблема – так звані "добровольці", які не дуже поспішають вступати до лав російської армії. Сьогодні вони ігнорують навіть високу зарплату, бонуси та премії.

Якщо розпочнеться більша мобілізація – це може закінчитися дуже несподівано для самої російської влади. Бо людина, яка не хоче воювати, а їй дають автомат, вона може використати його для зовсім іншої мети. Наприклад, щоб щось зробити з місцевою або центральною владою. Це натяк на бунти,

– запевняє військово-політичний оглядач.

Росію рятує лише ядерна зброя

Сьогодні росія остаточно втратила статус "другої армії світу". Це розуміють усі, навіть її "союзники" – білорусь, Вірменія, Іран, Північна Корея, Еритрея та Зімбабве.

Вона може бути "другою армією світу лише з кінця". Її рятує тільки ядерна зброя – це єдиний елемент, який може мати певний стримувальний характер,

– відзначає Коваленко.

Це рівень Ірану та Північної Кореї, додав Ковалевський. Той випадок, коли відсутня будь-яка мілітарна сила, відтак ставка робиться на "ядерну кнопку".

Росії як мілітарної країни з потужним промисловим комплексом та потужною армією вже не існує. Україна, яка ніколи не була в топ-10 найсильніших армій у світі із ЗСУ, знищила цей міф, цю брехню про "другу армію світу",

– переконаний він.

Сподіваються на диво

Коваленко зауважив, що росія продовжуватиме "збирати" людей для війни в Україні. З Сирії вже готували 15 тисяч добровольців, яких так ніхто і не побачив. Зараз росіяни намагаються залякати 100 тисячами добровольців з Північної Кореї.

"Вони намагаються підтримувати мотивацію, віру у перемогу і надію на диво, яке їх врятує. Але це все марно. Пропаганда завжди є брехнею, а від брехні тільки поразка", – сказав оглядач.

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